Szárnyalhat az alkotó képzelet Szekszárdon

A Zöld Város Projekt lényege benne foglaltatik a nevében. A TOP-os beruházás célja, hogy még több zöld felülettel lássák el a belvárost, és hogy a városcentrum köztereit valódi közösségi terekké varázsolják. Szekszárd is élhet ezzel a sansszal, hiszen 1,2 milliárd forint áll rendelkezésére.

Az átalakítás a Liszt tér és a Luther tér közötti területet érintené. Ez utóbbi és a Babits Kulturális Központ és a százhatvan lakásos közötti terület például esztétikai szempontból kifogásolhatók, ráadásul jelenleg funkciójuk sincs. Az elképzelés szerint a programban játszótereket, pihenőparkokat alakítanak ki, növényeket ültetnek, ezzel együtt több lesz a parkolóhely is.

Amit lényegesen nem alakítana át a város, az a Prométheusz park. Természetesen felújítják majd a szökőkutat, restaurálják a szobrot, korszerűsítik, kiépítik a közvilágítást. Emellett előkeresnék a régi terveket, és annak ismeretében pótolnák a hiányzó növényeket.

Mint arról annak idején beszámoltunk, a város több fórumot szervezett, és kikérte a lakosság véleményét a fejlesztéssel kapcsolatban. A kéréseket pedig lényegében beépítették a koncepcióba, illetve egybevágtak az önkormányzat elképzeléseivel. A szekszárdiak a Hétfa Kutatóintézet három évvel ezelőtti felmérése szerint arra akarják a belvárost használni, hogy találkozhassanak, együtt lehessenek, ugyanakkor módot adjon a kikapcsolódásra. Akkor az derült ki, hogy nem akarnak újabb üzletközpontot, viszont több parkolóhelyet, játszóteret és rendezvényeket igen. Azóta a forrást elnyerte a város.

Csakhogy a korábbi elképzeléseken az ÉSZ változtatna. Ács Rezső polgármester azt mondta, a többségi frakció a volt fűtőmű helyére parkolóházat építtetne, amely tudomása szerint az 1,2 milliárdos projektből 500 millió és egymilliárd közötti összeget vinne el. Ács Rezső azt viszont nem tudja, hogy az öt-hat emeletes épülettel kapcsolatban megkérdezték-e a szomszéd házak lakóit.

Két teret teljesen át kell alakítani

Zaják Rita, a projektért felelős szociális bizottság elnöke azt mondja, hogy parkolóház csak akkor lesz, ha az elsődleges cél, a több zöldfelület kialakítása mellett ez is belefér a büdzsébe. Vagy ha plusz forrást lehet rá találni. Annyit fordítottak az eredeti elképzelésen, hogy csak ott engednék a közművek cseréjét, ahol indokolt azok javítása. Az így megspórolt pénzből pedig bevonták a Wosinsky és a Kölcsey lakótelepet is a zöldítésbe. Abban nincs vita, hogy a kulturális központ és a százhatvan lakásos közötti területet és a Luther teret teljesen át kell alakítani. A városi főépítész javaslatára a Liszttől a Luther térig terjedő területet egyként kellene kezelni. A dolgok jelenlegi állása szerint a tervező elereszthetné a fantáziáját, ugyanakkor rendszeresen be kellene számolnia az elvégzett munkáról.