Szereti a kihívásokat a város új jegyzője

A megyeszékhely új jegyzője, dr. Gábor Ferenc bemutatása végett hívta össze a sajtó képviselőit Ács Rezső polgármester szerdán.

– Hosszú hónapok után van jegyzője a megyeszékhelynek – jelentette be a polgármester. Mint kiderült, a hivatali apparátus, illetve az intézményvezetők már megismerhették dr. Gábor Ferencet, most pedig egy kicsit jobban kinyitják az ablakot – fogalmazott Ács Rezső, hiszen hamarosan a városi cégvezetők is személyesen találkozhatnak vele.

– A hivatal alapvetően jól működik, jó szakemberekkel. Ezért is lenne célszerű időt hagyni arra, hogy a működési modellről eldöntsék, megfelelő lesz-e – derült ki a polgármester szavaiból. Emlékeztetett arra is, hogy a jegyző a hivatal vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója, a személyi kérdések felelőse, amelyben a polgármesternek egyetértési joga van.

– Örülök annak, hogy egyetlen új arcot sem látok – utalt arra dr. Gábor Ferenc, hogy korábban – mint megyei főjegy­ző – Szekszárdon dolgozott. Több mint egy évtizede vagyok vezető települési, járásszékhelyi és megyei önkormányzatnál. A jegyző arról is beszélt, hogy Szekszárdért aggódó lakosok is felkeresték, várva, hogy segít kimozdítani a város szekerét a gödörből.

– Szeretem a kihívásokat. Azt gondolom, hogy tudom segíteni a polgármester urat, és közelebb hozni a feleket. A hivatal egy jó stáb, amit meg kell tartani és erősíteni. Kialakult egy olyan helyzet, ami megnehezítette a munkavégzést, többletterhet róva a dolgozókra – vázolta a jelen helyzetet dr. Gábor Ferenc.

A jegyző elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja a megoldásokat a hivatal optimális működése érdekében. Ács Rezső bizalmát megköszönve reményét fejezte ki, hogy a közgyűlés is támogatja majd a munkáját.

Ács Rezső végül azt hangoztatta: szigorú pályázati feltételeket szabtak a jegyzői pozíció betöltését illetően, aminek dr. Gábor Ferenc kiemelkedően megfelelt. Nyugalom költözhet a hivatalba, és a minőségi munka feltételei is javulhatnak – mondta.

Borítóképünkön dr. Gábor Ferenc és Ács Rezső