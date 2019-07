Tajvani tévések torkoskodtak Tolnán

Aki már kóstolta, az tudja, hogy a tolnai halászlé egyszerűen nagyszerű. Tajvanon ezzel eddig valószínűleg nem voltak tisztában, de a tolnai Duna-parton lezajlott halászlé-történelmi jelentőségű események után úgy tűnik, ez nem lesz mindig így.

Ha valaki azt mesélné egy tolnai vendéglátó-ipari egységben, hogy egy tajvani tévéstáb a halászléfőzésről forgatott anyagot a tolnai Duna-parton, valószínűleg megérdeklődnék tőle: mennyi kisfröccsöt kell meginni ahhoz, hogy ilyen különlegességeket hallucináljon az ember. Pedig ezúttal ez nem mese, hanem maga a valóság.

Ettől persze még felmerül a kérdés: hogyan kerül egy tajvani tévéstáb a tolnai Duna-partra? Nos úgy, hogy a tajvani Ázsia Travel TV egy – Tajvanon és más kínai nyelvterületeken is vetítendő – turisztikai sorozatot készít, amelyben a gasztronómia játssza a főszerepet. Európa több országában is forgatnak, így Magyarországon is. Budapesten a legnevesebb, kifinomult gasztronómiai élményeket kínáló „fine dining” éttermekben jártak, de kíváncsiak voltak a hagyományos étkezési kultúrára is. Voltak termelői piacon, készítettek mézeskalácsot és Tokajba is ellátogattak. Na és persze Tolnára is eljöttek, hogy megörökítsék, hogyan készül a helyi tradicionális halászlé. Ez utóbbi helyszín úgy került a képbe, hogy a stáb magyarországi asszisztense, tolmácsa a tolnai származású Baksai Nóra, akinek édesapja, Baksai Károly – mint sok más tolnai – meglehetősen jártas a halászlékészítésben. Nem mellesleg hobbiból bográcsokat is készít. Neki jutott a feladat, hogy bemutassa a tajvani tévéseknek a tolnai halléfőzés fortélyait, a tolnai Duna-parton.

Baksai Károly „segítője”, a sorozat főszereplője egy tajvani származású amerikai tévésztár, Jason J. Wang, a Gordon Ramsay nevével fémjelzett, a magyar közönség körében is népszerű MasterChef (Mesterszakács) című műsor egyik felfedezettje volt. A só származási helyétől a halászlé forralás időtartamáig mindent részletesen kikérdezett, és többek között elbűvölte, hogy a halak úszóhólyagját is belefőzik a halászlébe.

Természetesen a stáb közben minden egyes mozzanatot rögzített, amit meg lehetett ismételni, azt többször is. Így történt, hogy a forgatás délelőtt 11 körül kezdődött, az – egyébként gyorsan megfőzhető – hallé pedig délután fél négy tájban készült el. Közben a tészta is kifőtt, a tajvani stáb pedig nekiállhatott enni. Hogy számukra is bebizonyosodjon: a tolnai halászlé egyszerűen nagyszerű.