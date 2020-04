Tárgyi adományt most nem, de pénzbelit fogad a Vöröskereszt

Kiemelt figyelmet fordít a Vöröskereszt azokra, akik a járványhelyzet miatt találták szemben magukat nehézségekkel.

A rászoruló családokat hatványozottan érinti a járványhelyzet miatt kialakult válság. Sőt, hátrányos helyzetbe kerültek olyanok is, akiknek fizetés nélküli szabadságra kellett menniük, vagy munkáltatóik még drasztikusabb lépésre kényszerültek, és megváltak tőlük. Tartalék híján ezeknek a családoknak veszélybe került a megélhetése, a Magyar Vöröskereszt rájuk is koncentrál karitatív tevékenysége során.

Gulyás Katalin, a megyei szervezet igazgatója elmondta, hogy tárgyi adományt most nem vesznek át, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát, viszont a pénzbeli felajánlásokat szívesen veszik, azokból ugyanis tartós élelmiszert és tisztítószereket vásárolnak a rászorulóknak. Az igazgató hozzátette, hogy helyben is fogadnak adományokat, illetve aki utalással segítene, attól azt kérik, hogy a megjegyzés rovatba tüntesse fel: COVID-19.

Gulyás Katalin arról is beszélt, hogy nemrégiben a szekszárdi és a dombóvári Tescoban vásároltak adományozásra szánt termékeket, valamint felajánlást is kaptak az áruházaktól, jelenleg pedig a bonyhádi és a paksi egységgel egyeztetnek. A csomagokat, mielőtt elvinnék a rászorulókhoz, néhány napig szellős helyen pihentették, így ha esetleg vírus került volna rájuk, azok elpusztultak. A Vöröskereszt megyei vezetője ezt tanácsolja azoknak is, akik önállóan szeretnének segíteni. Mint mondta, a szatyrok fülét is érdemes fertőtlenítővel lefújni. Célszerű az élelmiszert és a tisztítószereket külön csomagba helyezni, hogy az étel ne vegye át utóbbiak illatát. Az élelmiszer esetében fontos, hogy megfelelő szavatossági idejű és tartós legyen. Emellett tanácsos arra is figyelni, hogy egymásra épüljenek a termékek. Például érdemes a tésztához valamilyen feltétet is vásárolni, vagy a liszthez cukrot, porcukrot, sütőport, elősegítve ezzel a sütést – mondta Gulyás Katalin.

Önkéntesek jelentkezésében bíznak Az igazgató arról is beszélt, hogy a munkavégzés során ők is a minimális érintkezésre törekednek, ugyanakkor fiatal önkéntesek jelentkezését várják, akik segíteni tudnak a karitatív tevékenység során. Nagy szükség van most rájuk, hiszen sok idős önkéntese van a Vöröskeresztnek, ám egészségük védelme érdekében őket most otthon maradásra kérik, később viszont újra számítanak rájuk. Vidéki önkénteseik pedig abban jelentenek nagy segítséget, hogy információkkal szolgálnak arról, településükön ki szorul támogatásra. A véradások szervezése is tovább zajlik, ilyen célból ugyanis a kijárási korlátozás idején is lehetséges a lakhelyelhagyás. Ugyanakkor szigorításokat vezettek be. Nem adhat vért, aki 30 napon belül külföldön járt, vagy beteg volt, illetve valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírussal fertőzött személlyel került szoros kapcsolatba. A lehető legkisebb mértékű a személyes kontaktus, és korlátozzák a vér­adás helyszínén tartózkodók számát.

Borítókép: A szekszárdi Tesco hipermarket igazgatójától, Szabó Balázstól is többször vettek át adományt