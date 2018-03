Téli üzemmódról most váltsunk tavaszira

Március eleje van, ilyenkor sokan panaszolják, hogy fáradékonyak, álmosak, ingerlékenyek. Az idén a tél is kitolódott, hiányzik a napsütés, ami legalább a lelkünket melegítené át. A háziorvosok szerint ilyenkor gyakori az úgynevezett tavaszi fáradtság, mely nem betegség, hanem a szervezet normális reakciója, amikor a téli üzemmódról tavaszira vált.

A tavasz közeledtével éreznünk kellene, amint az ébredő természet feltölt energiával bennünket. A közeledő kikelet ellenére azonban nyoma sincs bennünk a megújuló vállalkozó kedvnek, a végtagok ólomsúlyúak, a fej mintha vattával lenne kitömve, erőt vesz rajtunk a tavaszi fáradtság. Az új üzemmódra való átállás tovább emészti a tél során egyébként is megcsappant energiatartalékainkat.

– Egy hónapja, hogy ledöntött a lábamról egy vírus, lázas voltam, majd köhögtem hetekig, minden bajom volt. Ebből nagy nehezen kigyógyultam, most meg úgy érzem, alig állok a lábamon, szédelgek, nincs energiám, állandóan csak aludnék – sorolta a gondjait a középkorú Horváth Ferencné. Panaszaival fel is kereste a szekszárdi háziorvosát, mert azt hitte, valami súlyos baja van. Vért is vettek tőle, ki is vizsgálták, ám ebből csak az derült ki, hogy tavaszi fáradtsággal küszködik.

– A fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák, mégpedig az „alvási hormon”, a melatonin és a „boldogsághormon”, a szerotonin szintjének szezonális ingadozása – mondta dr. Gonda Mária szekszárdi háziorvos. Télen, amikor a nappalok rövidebbek, és kevesebb napfényhez jut a szervezetünk, fokozódik a melatonin-képződés, és ezzel együtt megnő az alvásigény. A tavasz közeledtével a napok hosszabbodásával több fény éri szervezetünket, csökken a melatonin, és ez átmeneti zavart okoz az alvás-ébrenlét bioritmusában.

A tavaszi kimerültségért azonban nem csupán a hormonszintek változása a felelős, hanem a télen megszokott étrend is. Ilyenkor zsírokban gazdagabb és kalóriadúsabb ételeket, a nyári időszakhoz viszonyítva kevesebb friss gyümölcsöt és zöldségfélét fogyasztunk, és így előbb utóbb ásványi só- és vitaminhiány alakul ki.

Mit lehet tenni ellene? Sétáljunk, kocogjunk, kerékpározzunk, ki-ki kedve, kora és vérmérséklete szerint. A rendszeres testmozgás nem csupán keringésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendszerünket erősíti, hanem a stresszt is csökkenti.

Fogyasszunk minél több gyümölcsöt, zöldségfélét, tejet és tejterméket. A bennük lévő vitaminok, ásványi sók, nyomelemek pótolják mindazt, ami télen elveszett.

Különösen javasolt a joghurt és a kefír, ezek könnyen emészthetőek. Igyunk sokat, mert a téli hónapokban jelentős mennyiségű hulladékanyag halmozódik fel a szervezetben, és ennek eltávolításához sok folyadékra van szükség.

– A gyerekeket is megviseli az évszakváltás, leginkább úgy, hogy könnyebben megbetegszenek, az immunrendszerük legyengül. Télen az ember több fagyasztott zöldséget eszik, ami azért nem pótolja a friss zöldborsót, spenótot, gyümölcsöket. Így március felé már a vitamintartalékaink is kimerülnek – mondta a doktornő.