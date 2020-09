Teljesítették az elhunyt plébános végakaratát Csicsóban

A tengelici születésű Szabó József esperes, plébános a Pécsi Egyházmegye hőgyészi plébániáján huszonegy évig szolgált. A csicsói templom is Hőgyészhez tartozik, így ott is sokszor tartott misét. Halála előtt az utolsó kívánsága az volt, készítsenek számára egy emlékkeresztet, és helyezzék azt el a Csicsói Templom és Szentkút templomkertjében. A kereszt feliratát még elhunyta előtt ő maga diktálta le: „Hálából a betegségemért”.

– Ez egy fakereszt, amelynek a faanyagáról még Feith Tibor hőgyészi lakos, egyesületi tag tett ígéretet Szabó József plébánosnak. A kereszten a corpust a plébános a saját pénzéből vásárolta. Készült a halálára, amely két évvel ezelőtt következett be. Hatvankét évesen hunyt el, a hőgyészi temetőben helyezték örök nyugalomra. A keresztet Maráth József, Tillmann Zsolt és én készítettük. Körülbelül három méter magas, azon megtalálható a plébános neve, a születési és a halálozási dátuma. A kereszt előtt egy padot is elhelyeztünk, mert ez külön kérése volt. Mindannyiunk számára megnyugvás, hogy végre elkészült az emlékkereszt, hiszen ezzel teljesítettük Szabó József plébános végakaratát, akinek emlékét azóta is méltón őrizzük. Ugyan már nincs köztünk, de mégis mindig velünk van, és talán azt is láthatja, hogy a csicsói emlékhely egyre csak szépül – mondta lapunknak Maráth Tamás, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület tagja.

Szabó József plébános 1997-ben került Hőgyészre, és a kezdetek óta a szívén viselte a csicsói kegyhely sorsát. Folyamatosan tartotta a miséket a csicsói templomban, aztán 2009 körül egy önkéntesekből álló kis csoport, baráti társaság kezdte felkarolni a templom és annak környezetének ügyét. Takarítottak, renováltak a saját pénzüket és idejüket nem sajnálva, hiszen egyéb anyagi forrás nem állt a rendelkezésükre. Majd megalapították a Hőgyészi Értékőrző Egyesületet, hogy pályázhassanak a templom és környezetének felújítására. Az első sikerüket 2013-ban érték el, ekkor kaptak egy akkora összeget, amelyből egy kisebb, ámde látványos felújítást is el tudtak végezni.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a jelenlegi Plébánosunk Bukovics István atya is szívügyének tekinti a kegyhelyet – tette hozzá Maráth Tamás.

Ismertette az újabb változásokat is: mostanra már a Szentkút „hátsó kijáratánál” található korláttal is elkészültek. Emellett két újabb táblát helyeztek ki a templomkertben. Az egyiket a Szentkúthoz, annak legendájának ismertetésével, a kapcsolódó hagyományok taglalásával. Egy másik tábla pedig a templomkertbe került, és az általános valamint az aktuális tudnivalókat foglalja össze az odalátogatóknak. A templomkertben a szabadtéri misék helyszínét is kialakították. A már megvalósult éjszakai világítást bővítették két napelemes lámpával. A sekrestye, a remetelak, a nagy bejárat, és a karzatfeljáró ajtajait is átfestették. Végeztek a csatornajavítási munkálatokkal.

– Aminek nagyon örülünk, hogy a templom kupolája és a templomtorony homlokzata új festékréteget kapott. A kupolát, tudomásunk szerint, 1983-ban újították meg utoljára, mostanra már jobban van védve az időjárás viszontagságaitól – mondta Maráth Tamás.

Maráth Tamás elmondta, hogy a napi gondnoki tevékenységeket, beleértve a fűnyírást, gazolást, a fák, tuják, virágok locsolását, gondozását rendszeresen elvégzik, hogy a terület minél szebb állapotban lehessen. Mindezt pedig mindössze egy maroknyi csapattal, amely az egyesület tagjaiból és önkéntesekből áll.

Az egyesület köszönetet mond azoknak, akik az elmúlt hónapokban, a munkájuk során kisebb-nagyobb dolgokkal, valamint tanácsokkal segítették őket: Auth Zsoltnak, Bohnert Antalnak, Bősz Józsefnek, Gungl Ferencnek, Gungl Zsoltnak Stefán Györgynek, Pfaff Károlynak, Tili Lászlónak, Szőke Jánosnak, Misór Jánosnak.

Külön köszönik Tillmann Zsolt önkéntesnek a segítségét, akire mindig számíthattak.

A Szentkút lejáratához vezető gyalogúttól balra, a templom felé eső dombba fúrt Emlékbarlangnak és Szabó József plébános emlékkeresztjének megáldására az őszi búcsú, a Csicsói Kisboldogasszony Búcsú keretében kerül sor, ezen a hétvégén, egy vasárnapi ceremónián. Szeptember ötödikén este nyolc órakor gyertyás körmenetet tartanak, a gyülekező a Csicsói Csárda parkolójában lesz. Szeptember hatodikán, reggel tíz órakor pedig elkezdődik a szentmise.