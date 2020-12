Tesztelik az új elektromos buszokat Pakson

Elkezdődik hétfőn a tesztüzeme tíz elektromos busznak Pakson. A járművek már októberben megérkeztek a városba, és január elsejétől szolgálják majd a paksiakat. A buszokat pénteken Süli János miniszter és Szabó Péter polgármester is megtekintette. A tíz, atomvárosba érkező buszból hat nagyobb méretű, amely hatvanhárom utas szállítására alkalmas. A további négy úgynevezett midibusz, amelyre negyvennégyen férnek fel.

Süli János, Paks II fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatása szerint a jelenlegihez képest háromszoros járatsűrűséget lehet elérni az új buszokkal. Ennek egyik oka, hogy a kisebb, midi változattal olyan városrészeket is el lehet érni ezután, ahol a szűk utcák miatt eddig ez nem volt lehetséges a tömegközlekedés. Így egyúttal a zsúfoltság is kisebb lehet a településen, hiszen a járatokat ezután azok is igénybe tudják venni, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük.

A fejlesztéssel a miniszter szerint lépést tett Paks afelé, hogy zöld város legyen, hiszen a káros anyag kibocsátás általuk nem nő. Süli János szerint itt nem szabad megállni, hiszen a cél, hogy akár száz-százötven elektromos busz járja a paksi utcákat. Beszélt arról is, hogy az atomerőmű és megújuló energia a jövő. Utalva az elektromos buszok beszerzésére, és az elektromos mérőórák beszerelésére is, amelyet szintén szorgalmazni kell, a miniszter úgy fogalmazott, minden mindennel összefügg. Bővíteni kell a szerződéses járatokat, hiszen a paksi atomerőmű-fejlesztés miatt több lesz a munkavállaló.

Szabó Péter, Paks polgármestere megerősítette a Süli János által elmondottakat. – Zöld városként szeretnénk működni – hangsúlyozta. Ennek egyik első eleme az elektromos buszok forgalomba állítása. Ezzel együtt pedig cél a tömegközlekedés kihasználtságának jelentős növelése. Ennek érdekében a gyártó cég és az önkormányzat közös munkacsoportot hozott létre.

Kiderült, a tervek között szerepel, hogy a későbbiekben magyar gyártmányú elektromos tömegközlekedési eszközöket szerezzen be Paks. Elhangzott az is, hogy Magyarországon Pécs mellett Pakson van a legtöbb zöld busz.

Borítóképen Szabó Péter, Paks polgármestere