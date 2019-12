Új források hoztak több pénzt a kasszába

Minisztert is köszönthetett a Tolna Megyei Közgyűlés pénteki ülésén Fehérvári Tamás elnök. A Vármegyeházán tartott tanácskozáson a testület tizenhat napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter ez alkalommal mint a Közgyűlés Fejlesztéspolitikai Tanácsosa szólalt fel. A Paks II. projekt időszerű ügyeit áttekintve egyebek mellett elmondta, hogy az új blokk a szentpétervári referenciának megfelelően épül meg. Zajlanak a munkálatok, az engedélyeztetések többsége már meg is van. A beruházás részeként épülő egyéb létesítményeket magyar partnerekkel tervezik megvalósítani.

A megyei önkormányzat idei költségvetésének szokásos, negyedévi felülvizsgálata is megtörtént. Ebből kiderült, hogy mintegy 28 millió forinttal növekedett az 1 milliárd 311 millió forintos büdzsé, a gyarapodás új forrásoknak köszönhető.

Dr. Balázs Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató a szervezet idei, októberig tartó munkájáról számolt be. Felhívta a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelem a hatósági munkát tekintve is komoly szereppel bír. Ám sokkal inkább a szolgáltató szellemiség, mintsem a bírságolás jellemzi – fűzte hozzá. Szóbeli kiegészítésében közölte, hogy évről-évre több a téves tűzjelzés, mégpedig a rendkívül érzékeny műszerek okán. Mindeddig összesen három tűzesettel összefüggő haláleset történt a megyében. Ezzel együtt összességében elmondható, hogy Tolna megye tűzbiztonsága jó, a Katasztrófavédelem munkatársai elkötelezetten és felkészülten végzik munkájukat.

Hargita kiemelkedik a mezőnyből

A közgyűlés többek között elfogadta a Klímairoda működéséről szóló tájékoztatót, jövő évi munkatervét, valamint külügyi tervét is. Utóbbit illetően Tolna megye testvér kapcsolatai kerültek a fókuszba, ezek közül a Hargita-Tolna együttműködés bizonyul rendkívül aktívnak.

A testület alapítványi támogatásokról is döntött: a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány és a Szekszárdi I. Béla Alapítvány egyaránt 100-100 ezer forintban részesült.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bán Róbert 2019. december 31-i dátummal lemond megbízásáról. A közgyűlés határozata értelmében az új ügyvezető Kiss Balázs lett, munkáját 2020. január elsején kezdi.

DBU, működés magas színvonalon

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a számára átadott ingatlanvagyon működéséről számolt be. Az elnöki tájékoztatás szerint rendben működtetik a Német Színházat, munkájukat magas színvonalon, a közösség megelégedésére végzik. Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság bejelentette, hogy a megyei értéklajstromban immár összesen 425 érték szerepel. A legtöbb kincset a szekszárdi, illetve paksi térségben gyűjtötték. A megye országos szinten is élen jár az értéktár mozgalomban, a támogatását a megyei önkormányzat elkötelezetten vállalja – jelentette ki Orbán Attila alelnök. Az Értéktár Bizottság új tagjaként Ódor János megyei múzeumigazgatót választotta meg a testület.