Új helyen tartották a szokásos összejövetelt

Új helyen, az iskola ebédlőjében tartotta a Szedresi Nyugdíjas Érdekszövetség az idősek világnapja és a mindenki névnapja alkalmából szervezett, vacsorával egybekötött rendezvényét.

Lebontják a művelődési házat, ahol a nyugdíjas klub is volt, így más helyszínen találkoztak az idősek, tájékoztatott Varga Ferenc elnök. A mostani ünnepséget így egy kicsit szűkebb helyen tartották a szedresi idősek, és nem most volt lehetőség a testvér szervezetek küldötteinek meghívására. Ám a tervek szerint jövő nyáron, amikor szabadtéren tartanak hasonló programot, vendégeket is fogadnak majd.

Az idősek világnapja alkalmából Károlyné Dán Zsuzsanna saját versével kedveskedett az ünnepelteknek, Kőrösi Istvánné vezetőségi tag pedig felolvasta Kovács János polgármester ünnepi beszédét, aki személyesen nem tudott jelen lenni vidéki elfoglaltsága miatt.

A településvezető kifejezte háláját, tiszteletét, megbecsülését és szeretetét a nyugdíjasok iránt, akik a hosszú munkában eltöltött évek után töltik a megérdemelt nyugdíjas éveiket. Kiemelte, hogy a Nyugdíjas Érdekszövetség nagyon jól működik, kiváló és példamutató a községi önkormányzattal a kapcsolata, erős, jó közösséget teremtett, ahova szívesen mennek az emberek, ahol jól érzik magukat. Ezt erősítette meg Varga Ferenc elnök, aki szerint nélkülözhetetlenek az ilyen rendezvények, amelyeken lehetőség nyílik kapcsolatteremtésre, beszélgetésre, az öröm és bánat megosztására. Tájékoztatásul elmondta, hogy január 1-től március 31-ig lehet befizetni a jövő évi tagdíjakat, és kért mindenkit, hogy toborozzanak új tagokat, hogy minél többen részesülhessenek a közösségi élményekben.

Varga Ferenc köszöntötte Dombi Józsefnét, aki a Szekszárdon megtartott megyei nyugdíjas találkozón emléklapot vehetett át a helyi vezetőség felterjesztésében a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségétől. Magdika a tizenöt éves vezetőségi tagként végzett kiemelkedő önkéntes, sokoldalú és lelkes munkájáért érdemelte ki az elismerést. A megyei ünnepségen nagy sikerrel lépett fel a szedresi Bónyai Gusztávné, Junkuncz Jánosné, Petróczkiné Kovács Irén és Károlyné Dán Zsuzsanna.