Új hidat vert a csapat a tó befolyóárka fölé

Időnként nemcsak a világ nagy hídjaira fér rá átfogó karbantartás, hanem a legkisebbekre is. Az utóbbi kategóriába tartozik az Andi-tó befolyóárkánál lévő híd a maga tizenkét méter hosszúságával. Sőt, ebben az esetben a munka túlmutatott a karbantartáson: a Szedres És Vidéke Horgász Egyesület a régi helyett új műtárgyat fektetett a két part közé.

A történet tavaly év végén kezdődött, amikor is egy család mozgékony gyermekei heveny ugrálással tesztelték az akkor immár harmincéves alkalmatosságot. A korhadt palló be is szakadt, szerencsére sérülés nem történt. Ám az bebizonyosodott, hogy sokat már nem lehet késlekedni a javítással.

Erdélyesi János egyesületi elnök megvizsgáltatta a híd állagát. Kiderült, hogy az idő vasfoga által alaposan kikezdett építményt úgy ahogy van, ki kell cserélni. Erre a célra a tagdíjakból áldoztak kétszázezer forintot.

– Először is leszedtük a régi híd faszerkezetét, majd kiemeltük a rozsdás, tönkrement vasszerkezetet is – részletezte a kezdeti tennivalókat Erdélyesi János, aki egyébként nemcsak szervezőként jeleskedett, hanem a munka végét is megfogta. – Ezután hántolt faoszlopokat vertünk le a mederbe. Ez nem volt veszélytelen, hiszen imbolygó csónakokból, nyolc kilogrammos kalapácsokkal végeztük. A tolnai vasudvarból beszereztük a szükséges fém alkatrészeket, szögvasakat és áthidalókat. Ezek összehegesztése a már nyugdíjas Benke Béla szakmai irányítása mellett zajlott le.

A rönkökre erősített, tizenkét méter hosszú fémszerkezet kazettáiba öt centiméter vastag és hetvenöt centiméter hosszú akácfa pallókat helyezett a csapat. Még olyan részletekre is ügyeltek, hogy a pallók között bútorlapnyi távolság legyen. Azért, hogy egy-egy esőzés után a vizet magába szívó faanyag fel ne púposodjon. A szélek mindenütt akácfa lécezést kaptak.

Ha minden percet összeadunk, a tizenöt tagú brigád nagyjából egy nap ráfordítással építette meg a hidat. Immár ott feszül a kifolyó fölött, esztétikus mivoltával a környezetbe illeszkedően. A történelmi érdekességek iránt érdeklődő utókor számára azt is közölhetjük, hogy a hídon elsőként Vajda Csaba ács sétált át.

Borítóképünkön: Merk Éva egyesületi tag a már majdnem kész hídnál