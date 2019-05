Új üzemet létesítenek a paksi ipari parkban

Pakson létesít telephelyet a West Hungária Bau Kft. Csütörtökön letették a csarnok alapkövét, az átadó ősszel várható.

Telephelyet létesít Pakson a West Hungária Bau Kft., a csarnok alapkövét csütörtökön rakták le a város ipari parkjában. Elsőként Szabó Péter polgármester köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Emlékeztetett rá, hogy várossá válása negyvenedik évfordulóját ünnepli idén a település, amely az atomerőmű bővítés miatt ismét nagy fejlődés előtt áll. Ezért is fontos, hogy ilyen nagyvállalatok telepedjenek meg a városban, hiszen infrastrukturálisan Paksnak és a régiónak is fel kell készülnie a következő időszakra. A vállalkozások jelenléte közérdeket is szolgál, mivel az általuk befizetett iparűzési adót fejlesztésekre tudja fordítani a város, illetve munkahelyeket és így megélhetést biztosítanak.

Szabó Dusán területi igazgató elmondta, hogy lakatosüzem létesül Pakson, és közel egyéves előkészítő munka után már az első kapavágás is megtörtént. A cégnek Budapesten, Biatorbágyon és Győrben van már telephelye. A mostani projekthez kapcsolódik, hogy utóbbi helyszínen kapacitásbővítés történt, ugyanis a profilgyártó gépsort egy új, percenként hatvan folyóméter gyártási sebességű gépre cserélték. Mindezt hazai forrásból.

Köszöntőjében Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár a West Hungária Bau Kft. vezetését dicsérte. Elmondta, hogy lépésről lépésre haladnak előre, felismerik és megragadják a kínálkozó lehetőségeket, emellett mindig megvolt bennük a tisztelet a fizikai munka iránt, és nyitottak az innovációra. Az államtitkár szerint sok ilyen vállalatra van szükség, a kormány pedig elkötelezett a magyar cégek iránt, hiszen ha egy vállalkozás is elkötelezett az adott a település, az ország iránt, az íratlanul is garanciát jelent a munkájukra.

Bodó Sándor szintén kiemelte, hogy a beruházás költségeinek ötven százalékát hazai forrás fedezi, ami a magyar gazdaság teljesítményéről árulkodik. Az teszi lehetővé a további támogatásokat, és egyre több cég veszi igénybe a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program nyújtotta lehetőségeket. Mostanra több mint százzal kötöttek szerződést, és az így megvalósuló beruházások újabb fejlesztéseket generálnak – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az olyan összefogás, ami a West Hungária Bau Kft. esetében tapasztalható, garanciát jelent a sikerre.

Szabó Dusán területi igazgató elmondta, hogy a lakatosüzem 1700 négyzetméteren épül meg. Lesz egy 1200 négyzetméteres gyártócsarnok, amihez szorosan kapcsolódik egy másik épületrész, ahol irodák, tárgyaló és szociális blokk kap helyet. Az üzem gazdaságosságát a napelemrendszer biztosítja majd. A telephelyen negyvenkét ember fog dolgozni.

A beruházás költsége 1,8 milliárd forint, ennek felét, 900 millió forintot állami forrásból biztosítják. A befejezés határideje 2019. szeptember 30.