Van olyan diák, akire augusztus végén még pótvizsga vár

Akiknek segítettek a szülők a digitális oktatás alatt, azoknak többnyire a megszokottnál jobban sikerült az év végi bizonyítvány. Akad azonban, akire pótvizsga vár. Közülük néhányan azért jutottak erre a sorsra, mert a tanév utolsó hónapjaiban nem sikerült rábírni őket a tanulásra.

Többet tudtak segíteni a szülők a gyerekeiknek a tanulásban, és ez látszik a bizonyítványokon. Pál Tibor, a szekszárdi Baka iskola igazgatóhelyettese szerint a szokásosnál is szebb bizonyítványokat oszthattak ki a tanév végén. Valamivel kevesebb volt a bukás, mint máskor, igaz, ezek száma eddig is elenyésző volt. Alsó tagozaton senkinek sem kell pótvizsgáznia. Felsőben két-három gyerek van, aki több tantárgyból is gyengén muzsikált, rajtuk kívül néhányan vannak, akik egy-egy tárgyból, leginkább a nehéznek tartott reáliák valamelyikéből nem tudták megugrani a lécet. Esetükben nem annyira a szorgalom hiányával van a gond, nekik tényleg nehézséget okoz az adott ismeretanyag elsajátítása. Pótvizsgákat augusztus 25-én tartanak ebben az intézményben.

A hónap utolsó hetében lesz lehetősége annak a néhány diáknak a pótvizsgára, akik nem teljesítették az intézmény elvárásait év közben, mondta Mészáros István, a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola igazgatója. Rendkívüli hónapok vannak a diákok mögött, hiszen a bátaszéki általános iskolába nagyon sokan járnak be a környező településekről is, így Pörbölyről, Várdombról, Alsónyékről és Alsónánáról. Mindemellett az intézmény tanulóinak szociokulturális háttere, anyagi lehetőségei nagy eltérést mutatnak.

A karantén ideje alatt sokan nem rendelkeztek otthoni interneteléréssel, nekik az iskola lehetőséget biztosított arra, hogy a pedagógusok által, papíralapon kidolgozott írásos anyagokkal tanuljanak. Az anyagokat az iskola portáján lehetett átvenni, a vidéki diákok számára pedig ezeket az iratokat elpostázták. Voltak, akik még így sem oldották meg a feladatokat. Mészáros István igazgató elmondta, jellemzően közülük kerültek ki a pótvizsgára szoruló diákok. A vizsga előtt ugyanakkor még tartanak a pedagógusok egy javítóvizsgára felkészítést is, hogy segítsék a gyerekeket a tanulásban.

Érdemes egy szakemberre bízni

Amíg a gyerekek többsége gondtalanul élvezi a vakációt, akad, akinek pótvizsgára kell készülnie. A nyár végén bizonyítaniuk kell, hogy továbbra is együtt haladhatnak az osztállyal. A szülő segíthet a felkészülésben, de a sikerhez elengedhetetlenül szükséges a szaktanár korrepetitor segítsége. A felkészülést érdemes időben elkezdeni, hogy ne kapkodva kelljen az utolsó hetekben tanulni, stresszelni. Bizonyára mindenki egyetért abban, hogy heti két-három alkalommal egy-másfél óra a korrepetitorral igazán nem nagy áldozat az évismétlés elkerülése érdekében. Marad elég idő a szórakozásra, és a gyermek kudarcélmény helyett ősszel folytathatja az iskolát az osztálytársaival.

Ha valakinek mégis évet kell ismételnie, az megbélyegzésnek tűnik, de másképp nézve lehetőség a felzárkózásra. Több szakember van azon a véleményen, hogy ha hiányoznak a szükséges alapok, akkor a gyermeket nem célszerű egy kegyelemkettessel továbbengedni, hiszen a hiányosság így megmarad.