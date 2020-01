Vitakultúra, helyes önismeret, beszélgetések a fiatalokkal

Önismeret, kommunikáció, vitakultúra, férfi és női szerepek elsajátítása, az élet védelme és még sorolhatnánk a témákat, melyek átbeszélése nagy segítséget jelenthet az általános iskolás és középiskolás korú fiataloknak. Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa nem először járt Szekszárdon és tartott izgalmas órát a már említett témákról.

Nagy Péter pedagógusként fontosnak érezte, hogy a diákoknak ne csak a természettudományi ismereteket adják át, hanem olyan témákról is beszéljenek, melyek nagyon is érintik az adott korosztályt. Még 2010-ben a Pécsi Ciszterci Nevelési Központ igazgatójának felkérésére indította el azokat a foglalkozásokat, melyeken a felső tagozatos diákokkal többek között az önismeret fejlesztéséről, a konfliktusok kezeléséről, a vitakultúráról beszélgetett, mert a kollégák egybehangzó véleménye szerint sok hiányosság tapasztalható e téren a fiatalok körében.

– Nagyon sok fiatal nem lát maga körül jól működő házasságot, nem tudja eltanulni a családban a konfliktushelyzetekben használható megoldási stratégiákat. A magam eszközeivel ezeket szerettem volna megismertetni a fiatalokkal – mondta Nagy Péter.

Négy évig ment ez a program – miután 2011-ben elvégezte Nagy Péter az etika szakot is –, és ekkorra már egyre többször hívták meg középiskolákba is. Nagy érdeklődés kísérte az előadásokat, melyeknek a témája bővült, hiszen nagyobb gyerekekről volt szó. A középiskolásokkal az ember mibenlétéről, az élet értelméről, a férfi és női szerepek formálódásáról, az élet védelméről, az életstratégiáról és természetesen a szexualitásról is szó esett. Olyan sikeresek voltak ezek a beszélgetések, hogy dr. Udvardy György, akkori pécsi megyéspüspök felkérte, hogy az egyházmegyei fenntartású intézményekben osztályfőnöki órák keretében tartson előadásokat a családi nevelésről. Ez a program 2014 szeptemberében indult el.

Nagy Péter elmondta, nem is annyira a nagyobb és kisebb városokban, falvakban felnövő fiatalok gondolkodásmódjában van különbség, sokkal inkább abban, hogy ki milyen értékrendet hoz otthonról, hiszen ez alapvetően meghatározza, hogyan reflektál egy-egy témára. Fontos, hogy legyen a családban egyfajta rendezőelv, legyenek szabályok, mert ezek nélkül káoszban élnénk. Meg kell tanulni, hogy vitatkozni jó, hiszen a vita lehet nagyon konstruktív is. Segíthet megérteni a mások által képviselt álláspontokat vagy olyan jelenségeket, amelyek megoldása ez által válik lehetővé.

Az első előadások témája rendszerint az, hogy minden ember arra törekszik, hogy boldog, vagyis mind az anyagiak terén, mind a kapcsolataiban kiegyensúlyozott és megbecsült legyen. Mit jelent ez, hogyan lehet elérni, mit kell tenni? A gyerekek jellemzően aktívak, sokat kérdeznek, mondta Nagy Péter. Sajnos kevés az a néhány óra – osztályonként évente öt tanóra -, melynek keretében hasonló témákkal lehet foglalkozni, pedig nagy rá az igény.

Meglepő az is, mondta Nagy Péter, hogy sok fiatalnak határozott véleménye van arról is, amire még igazán nincs is rálátása. Ezek jellemzően olyan kijelentések, amelyeket a médiában, reklámokban hallanak, és sajnos a gyerekek egy részét a logikus gondolkodás hiánya vagy az éppen ellentmondó tények sem zavarják. Mindez azt is jelenti, hogy könnyen befolyásolhatóak.

A szexualitáshoz való hozzáállás és a róla alkotott vélemény tekintetében szintén meghatározó a családi értékrend, és e tekintetben igen nagy a szórás a fiatalok körében. Az okoseszközök elterjedése és a korlátlan és korlátozatlan internet-hozzáférés miatt sokszor már a 8-10 éves gyerekek is olyan tartalmakkal találkoznak, amelyekkel felnőttként sem kellene, miközben másokat kifejezetten zavar, ha nyilvánosság előtt esik szó a testiségről. Fontos, hogy figyelembe vegyük és tiszteletben tartsuk ezt a fajta érzékenységet is.