Százéves a Bartók-remekmű, megjelenik DVD-n

Száz éve, 1918. május 24-én mutatták be Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját. Az ünnep alkalmából az operafilm és zenéje most DVD-n és CD-n is megjelent.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu A kultikussá vált egyfelvonásos műből operafilm készült 2005-ben, melyben a főszerepeket Kovács István és Kolonits Klára alakítja, rendezője pedig Silló Sándor. Közreműködik a regös szövegét mondó Jordán Tamás, a hangfelvétel pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, Selmeczi György vezényletével készült. A felvétel a 2005. évi, 36. Magyar Filmszemlén komoly sikert aratott, sőt, az Aranyszem Operatőr Fesztiválon a zenés film kategória első díját nyerte el Nemes Tibor operatőr munkája. Az alkotást 2006-ban bemutatták Cannes-ban a MIDEM-en és több más fesztiválon. A kékszakállú herceg vára Ez Bartók Béla egyetlen egyfelvonásos operája, amelyet a zeneszerző 1911-ben komponált Balázs Béla misztériumjátékára. A művet disszonáns hangja, válsághangulata és paraszti színei miatt először elutasították, csak 1918-ban mutatták be. A darab főszereplője Kékszakáll, aki Gilles de Retz, Gilles de Rais vagy Gilles de Laval néven Franciaországban élt, ahol 1440-ben gyilkosságok vádjával halálra ítélték. A történet szerint Judit, a Kékszakállú herceg új asszonya követi urát annak várába. Valójában azonban nem valós térben zajlik a cselekmény, hanem egy férfi lelki életének belső világában, ahova behatolni igyekszik az azt megismerni akaró szerelmes nő, a mű tehát több síkon értelmezendő. Judit zárt ajtókat lát maga előtt, és ura figyelmeztetése ellenére követeli azok kulcsait. Az első ajtó kínzókamrába, a második fegyvertárba, a harmadik véres kincsek raktárába vezet. A negyedik mögött virágzó, de véres földben álló kert, az ötödik ajtó után a Kékszakállú felhő borította birodalma található. A nő minden ajtót fel akar nyitni, a hatodik mögött már a könnyek tavával találkozik. Végül az utolsó ajtó is kinyílik, ahonnan a régi, már halott asszonyok lépnek elő, akiknek sorsában végül Judit is osztozik. A kékszakállú herceg vára az elmúlt száz év alatt meghódította a világ operaházait, hazai és külföldi sztárok közreműködésével számos hangfelvétel őrzi. A már kapható operafilm zenei rendezője Tóth Ibolya, a hangfelvételt is tartalmazó kiadvány producere Móczán Péter volt. A DVD-CD csomagot az opera bemutatásának kerek századik évfordulóján, május 24-én mutatják be a fővárosi Bartók Emlékházban. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS