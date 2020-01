A Blickpunkt aranyat ért az ifjú bonyhádi fotósnak

Ruip Gergő koncertfelvétele került a Republic együttes új albumának belső borítójára. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzős diákja a múlt év végén a Blickpunkt – Képek versenye országos pályázaton első helyezést ért el képeslap kategóriában.

Komoly fegyvertényről van szó, hiszen a Zentrum, azaz a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ által kiírt megmérettetésen összesen háromszáztíz művet tekintett meg a szakértő zsűri. 2019-ben, az immár tizenkettedik versenyen Jens Preißler, a Budapesti Német Nagykövetség sajtóreferense, Ament-Kovács Bence néprajzkutató, valamint Csorba Károly kertészmérnök és fotóművész alkotta a bíráló bizottságot. Utóbbi személyiségről nem felesleges tudni, hogy vezetője annak a kalaznói Johann Lux Stallgalerie-nek, mely létesítmény a megye egyik jeles kultúrközpontja.

A szervezők feltételként szabták, hogy a képek témája legyen kapcsolatos a hazai németséggel. Ruip Gergő két – egymás alá helyezett – felvételéből állította össze a képeslapot. Az egyiken évfolyamtársa, Rittinger Rebeka látható német népviseletben; a másikon pedig egy kéz, mely rozmaringot tart. Ezért is viseli a kompozíció a Rosmarin (Rozmaring) nevet.

– Természetesen megfordult a fejemben, hogy milyen jó lenne nyerni – mondta el lapunknak a Völgység székhelyén tanuló, Szekszárdon élő Gergő. – Ám a helyzet csak akkor kezdett számomra ígéretessé válni, amikor meghívtak Budapestre, a Műcsarnokba, a válogatás utáni, szűkebb körbe bekerülő fotósok rendezvényére. Ekkor és itt, a helyszínen tudtam meg, hogy képeslap kategóriában első lettem. Azaz, valóban meglepetésként ért a jó hír.

Azóta a Rozmaring már a Zentrum kiadásában megjelent Blickpunkt 2020-as falinaptárának is szó szerint látványos dísze. Gergő pedig ez évben is elkötelezetten kívánja folytatni és építeni három évvel ezelőtt elkezdett fotós pályafutását. Az elmúlt időszakban gyakorta kérték fel esküvők fotózására, ugyanakkor kedvenc témái közé tartozik az éjszakai égbolt csillagvilága, illetve a napnyugta és a napkelte is. Múlt év őszén a gimnázium szervezésében eljutott Izlandra, amely igazi fotós paradicsomot jelentett számára. Ott készített felvételeiből tervei szerint kiállítást is rendez, megismertetve a közönséget is a gejzírek földjének tájaival.