A magyar szerzők népszerűek, van köztük megyei kötődésű is

Olvasni bárhol lehet: a buszon ülve, éjszaka a takaró alatt és akár a kádban fekve is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezen a nyáron a vízparton heverve vagy a hűvös szobában milyen könyveket vesz leginkább az olvasó a kezébe.

A magyar szerzők művei mindig népszerűek, és vannak néhányan, akik hosszú évek óta toplistás könyveket írnak. Ilyen például Leslie L. Lawrence vagy Vavyan Fable. De Náray Tamás, Frei Tamás és a szekszárdi kötődésű Réti László szintén a legolvasottabb írók közé tartoznak. Egyébként nehéz behatárolni, hogy nyáron mit szeretünk igazán olvasni, a kereskedők szerint ugyanis igen változatos a kép. Ráadásul idén a járvány ilyen téren is alakított szokásainkon.

Beke Vince szekszárdi könyvkereskedő azt mondta, a karanténidőszakban jelentősen visszaesett a forgalma. Az első héten teljesen kihalt volt az utca, és később sem volt ró­zsás a helyzet. Kiderült, még azt is megérezte, hogy sokan nem jöttek haza külföldről, holott vannak közöttük jó néhányan, akik mielőtt itthonról visszaindulnak, még beszereznek nála egy-két könyvet. Abban bízik, most talán éled a piac. Mivel utcai standján kevés könyvet tud tartani, az olvasók gyakran megrendelik nála azokat az olvasmányokat, amelyeket szeretnének beszerezni. Most leginkább a gyerekeknek szóló mese- és ismeretterjesztő, valamint az akciós kötetek mennek.

A Szekszárd belvárosában található könyvüzletben a Pablo Escobar-életrajz, romantikus regények, valamint Lőrinc László, azaz Leslie L. Lawrence, Grecsó Krisztián és Szentesi Éva könyveit keresik leginkább, valamint egy, a trianoni évfordulóval kapcsolatos kötetet és A Jóbarátok-generáció című munkát.

A megyei könyvtárban Náray Tamás, Frei Tamás, Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című regényét és Orvos-Tóth Noémi Örökölt sorsát szeretnék sokan elolvasni.

Liebhauser János igazgató elmondta, a könyvtár a fokozatos nyitás mellett tette le a voksát, így a védekezést egy bizonyos szinten fenntartja. A teljes nyitásra jó esetben is szeptemberig várni kell. Addig is korlátozott számban engedik be például a kölcsönzőbe az olvasókat, és helyben nem lehet elolvasni az újságokat.

Annak viszont többen nagyon örülnek, hogy három napra ki lehet a lapokat kölcsönözni. Ezek a dokumentumok ezután természetesen három napra karanténba kerülnek. Azon szokásukat is megtartották a könyvtár dolgozói, hogy rendszeresen ajánlanak könyveket a bibliotéka közösségi oldalán. Ezek az olvasmányok nem minden esetben idomulnak az országos listákhoz, az ajánlás szubjektív, ugyanakkor figyelemre érdemes sorvezető lehet az irodalmat kedvelőknek.