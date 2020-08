Jubileumi kiállítása nyílt a tolnai Mag-házban a hetvenéves Verseghy Ferencnek. Az alkotó habán kerámiákat készít, évtizedek óta. Az idősödő mesterek ilyenkor már a fénykorukból származó régi munkákból szoktak életműtárlatot rendezni, ám a mözsi fazekas vadonatúj anyagot hozott. Bizonyítva, hogy az ő fénykora még tart. Nemrég újította fel a házánál lévő műhelyt, és bővítette a bemutató termét.

A kiállítás-megnyitón megjelenteket köszöntötte Appelshoffer Ágnes a város polgármestere, akinek – mint mondta – otthonában is jelen vannak a Verseghy-féle munkák. Karácsonykor az általa készített csengőt, gyertyatartót és halas készletet használják. Verset Orbán György, prózát Pakulár Erika mondott, Lóki Hanna énekelt és gitározott, Moldován Noémi fuvolázott a rendezvényen. A jubiláló mester munkásságát Nagy-Pölös Andrea, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum néprajzkutatója méltatta. Arról beszélt, hogy Verseghy Ferenc mindhárom címet elnyerte az évek során, amelyet hazai tárgyalkotó elnyerhet. Volt a népművészet ifjú mestere, aztán népi iparművész, és tíz évvel ezelőtt megkapta a Népművészet Mestere címet. Igényes, körültekintő, kutató alkat. Tovább is adja a tudását, az ország minden részéből érkeznek hozzá tanítványok. Tárlatát is nagy műgonddal rendezte be, mely szeptember 23-ig látogatható.

Végül az ünnepelt is megosztott a közönséggel néhány gondolatot. Köszönetet mondott családtagjainak és a Jóistennek, hogy megvalósíthatta álmait, s hogy még mindig foglalkozhat azzal, amiben örömét leli. Mert, meggyőződése szerint, munka nélkül, alkotás nélkül nincs értelme az életnek.