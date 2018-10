Az idei Boros Dezső-díjas fellendítette Bonyhád diáksportját

Október 23-án, a városi ünnepségen adta át Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere a Boros Dezső-díjat, amit idén a képviselő-testület Gulyás Péter testnevelő tanárnak, edzőnek adományozott.u 6

Gulyás Péter Miskolcon született és nőtt fel, iskoláit is ott végezte az érettségi vizsgájáig. Egyetemi diplomáját Budapesten szerezte a Testnevelési Főiskolán, középiskolai testnevelő tanári szakon. Itt ismerte meg feleségét, akivel Bonyhádra költözött, és immár 30 éve itt él.

Élete minden szakaszának meghatározója volt a sport. Középiskolás korában ismerkedett meg a röplabdával, 11 éven át űzte versenyszerűen, tagja volt NB I.-es és NB II.-es csapatoknak is. Testnevelője személyisége, munkájához fűződő elhivatottsága pedig úgy megérintette, hogy elhatározta, ő is testnevelő lesz. Az egyetemi évei alatt ugyan a TFSE röplabdázója volt, de szakképzésnek az úszást választotta, már a tanári pályája kezdetén is az úszásoktatás, edzősködés iránt volt leginkább elhivatott. Bonyhádra, a Városi Tanuszoda nyitásakor, 1989 tavaszán érkezett, és fiatalos lendülettel állt neki igazgatója, Bősze István támogatásával az iskolai úszásoktatás kialakításának, valamint az úszó tagozatos osztályok elindításának. A rendszeres, kitartó edzések hamarosan megtérültek, egyre több, szép eredmény született, éveken keresztül Tolna megye legjobb korosztályos úszói kerültek ki neveltjeiből. Napjainkban nagyobb hangsúlyt fektet a tömegek úszásoktatására, és az amatőr sportra.

A labda szeretetét is magával hozta Bonyhádra, 2000-ben elindította iskolájában a röplabdaedzéseket. Foglalkozásai egyre népszerűbbek lettek, kezdetben csapatai amatőr versenyeken, majd tanítványai tudásának gyarapodásával a szövetségi versenyrendszerben jeleskedtek. Idén tavaszra érett be ez a munka, Bonyhád röplabdás életében új fejezetet nyitott lányaival, mikor a Szövetségi Korosztályos Országos Bajnokságon III., az Országos Diákolimpián IV. helyen végeztek. Említésre méltó még mindemellett, hogy szakmai tudásával hozzásegítette fia iskolai csapatát az amatőr diákolimpiai bajnoki címhez is. Ebből a csapatból került ki 2013-ban Tolna megye legjobb röplabdása.

Munkája elismeréseként 1996-ban Tolna Megye Sportjáért Díjban, 2007-ben a Magyar Diáksport Szövetség „Diáksportért” emlékplakettben, 2009-ben Bonyhád város Talentum Tanári díjában részesült, valamint 2013-ban iskolájában az „Év Pedagógusa” lett. 2017-ben meghívást kapott a Magyar Diáksport Szövetség Úszó Szakági Albizottság elnökségébe. Testnevelői hivatása legfontosabb üzenetének azt tartja, hogy tanítványai a sportban szerzett tapasztalataikat az élet más területein is hasznosítani tudják. Mindezeket elismerve és megbecsülve adományozta idén a képviselő-testület a Boros Dezső-díjat Gulyás Péternek.

Szép eredmények

Pályája legkiemelkedőbb eredményei: úszásból 70 diákolimpiai dobogós helyezés, Országos Úszó Korosztályos Bajnokságokon, Országos Vidékbajnokságokon 23-szor álltak versenyzői dobogón, 11 tanítványát segítette Völgység Talentuma Díjhoz, 3 növendéke elnyerte a Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója címet.

Az 56-os forradalomra emlékeztek

A katolikus templomban tartott szentmisével kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából zajlott városi megemlékezés Bonyhádon, majd a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színháztermében folytatódott, ahol Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi beszédet. A hagyományokat követve, az ünnepségen adta át Filóné Ferencz Ibolya polgármester a Boros Dezső-díjat. Műsorral ezúttal a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai készültek „Őszi vérben pereg a levél” címmel.

A megemlékezés fáklyás felvonulással és az 56-os emlékhelyek megkoszorúzásával zárult.