Erős életművet hagyott hátra Babits

Babits Mihály (1883–1941) költő, író, irodalomtörténész, műfordító születésének 136. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a szekszárdi Babits Mihály Emlékházban ma délután. Ünnepi beszédet mondott Németh Judit nyugalmazott könyvtárigazgató. A koszorúzást követően „Babits és Móricz” címmel előadást tartott Szilágyi Zsófia irodalomtörténész. Az ünnepségen képviseltette magát a Babits Mihály Általános Iskola, a Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület is.

Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára tartott előadást a Babits Mihály költő, író születésének 136. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Babits Mihály Emlékházban. Mint elmondta, ő is itt élt Szekszárdon, és sok mindenre emlékszik. 1974-től 1981-ig egy óvodai és néhány iskolai évet töltött a városban. Édesapja volt a múzeumigazgató. Szeretett itt élni. Nem szívesen költözött Budapestre, de pont Újpestre került, ahol Babits Mihály tanított, és amelyhez a Kártyavár című Babits-regény is kapcsolódik. Szilágyi Zsófia ehhez hozzátette, hogy a fővárosban nemcsak Újpesten emlékeznek a költőre, kiemelte példának a IV. kerületi Babits Mihály Gimnáziumot.

A keddi ünnepséget a Wosinsky Mór Megyei Múzeum rendezte. Igazgatója, Ódor János Gábor fontosnak tartja, hogy a város nagyjairól évről évre megemlékezzünk, emléküket irodalomtörténészek közreműködésével, újabb kutatásokkal ápoljuk.

Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója szerint Babits, miként az általa főszerkesztett Nyugat folyóirat is, máig aktuális, Babits szerepéről újra meg újra viták kerekednek. Olyan erős életművet hagyott hátra, mely máig megkerülhetetlen. Rubányi Anita múzeumpedagógus, mint mondta, szeretné, ha a szekszárdiak látogatnák a szülőházat, büszkék lennének arra, hogy az ő városuk szülötte a költő. András Lászlóné Marton Zsuzsanna múzeumpedagógus pedig – visszakapcsolódva Szilágyi Zsófia szavaihoz – azt is elmondta, hogy Esztergomban is nagyon szépen ápolják Babits emlékét.