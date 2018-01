Évtizedekig élt kettős életet

Erdélyi Z. János el nem ítélhető módon élt hosszú évtizedekig kettős életet. Napközben mérnökként, éjszaka, hajnalban irodalmárként létezett. Nemrégiben jelent meg negyedik önálló könyve Halhatatlan villanások – halhatatlan rejtőzködők címmel.

A francia királylány a János vitézből, a szolga Szophoklész Antigonéjából vagy Hamlet atyjának szelleme. Néhány vonallal megrajzolt epizódszereplők, akik a cselekmények alakulására mégiscsak hatással voltak. Ők a főszereplői Erdélyi Z. János Halhatatlan villanások – halhatatlan rejtőzködők című könyvének. A parafrázisokat tartalmazó kötet vélhetően nem készült volna el, ha a szerző nem költözik vissza családostól Szekszárdra úgy tíz évvel ezelőtt. Ahogy valószínűleg nem írta volna meg A Cet könyvét sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne írt volna, hiszen az irodalommal már gyermekkorában „megfertőződött”, a nyelvi leleményre való készséget pedig, nagyon úgy tűnik, hogy Erdélyi Z. János fia, a tíz éves Erdélyi–Fodor Zoltán is örökölte (máskülönben nem alkotta volna meg a „dugurburattyú” kifejezést). Zoltán irodalmi tevékenysége egyre terebélyesebb (sőt olykor meghökkentő, ha például visszafele beszél). De ő alkotott illusztrációt A Cet könyvéhez is.

Mint azt az író-műfordító elmondta, szülei széles műveltségűek voltak, tájékozottságuk nemcsak az irodalom, de a zene és a képzőművészet területére is kiterjedt. Erdélyi Z. Jánosék házának akkor és most is igen jelentős tartozékai a könyvek, a dolgozó-könyvtár szobában minden falat elfoglalnak a kötetektől roskadozó polcok, de jutott belőlük a többi helyiségbe, így az előszobába is. Ezzel együtt sem volt meglepő, hogy az akkor még főként műszaki érdeklődésű fiatalember a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán folytatta a tanulmányait az érettségi után. A végzettség megszerzését követően tervezőmérnökként töltötte aktív éveit-évtizedeit Budapesten.

És mindvégig kettős életet élt. Éjszaka vagy/és hajnalban ugyanis műfordítóként Shakespeare-, Jeszenyin-, Trakl-műveket ültetett át magyar nyelvre.

– Még negyedéves egyetemistaként máig rejtélyes indíttatásból lefordítottam Shakes­peare 18. szonettjét. És ezzel meg is pecsételtem a sorsomat. Műfordítóként három korszakom volt, az első az angol. Ezzel kapcsolatban nemrégiben kárpótolt a sors: még huszonhét évesen fordítottam le a Rómeó és Júliát, amelyet tavaly – Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmával – sikerült megjelentetni a Napút irodalmi folyóirat online felületén. Aztán az orosz nyelvű irodalom következett, Jeszenyin-versekkel kezdtem, később egy ismerős révén bekerültem abba a csapatba, amely háromkötetnyi Viszockij-dalt fordított magyarra. Német versekkel korábban is foglalkoztam, de a pályámon legfontosabb ilyen szempontból Georg Trakl költészete.

Arra a kérdésre, hogy mikor kezdett írni, elmondta, hogy mint sokan, első rímeit már hétévesen elkövette. A tényleges kezdet azonban 1966-ra datálható, amikor katonaként az őrség unalmas, egyhangú óráit versek kigondolásával tarkává, élményszerűvé lehetett tenni. Önálló kötete azonban viszonylag későn jelent meg. A Cet könyve 2011-től 2014-ig készült már itt Szekszárdon. A Napkút Kiadó gondozásában jelent meg: velük fordítóként Erdélyi Z. János már régóta kapcsolatban állt.

Ezt követően látott napvilágot az 1989-ben írt Ödipusz Budán című hangjáték és egy sokkal későbbi írás, A patikárus, majd a jóval vaskosabb saját versválogatás, a Gondolatod küszöbére ülök… Ebben a könyvben ötven év termése olvasható ciklusokba rendezve. Ekkorra már a Halhatatlan villanások – halhatatlan rejtőzködők alapötlete is megvolt. A Cet könyve is beleillik ezeknek az írásoknak a sorába, hiszen a címszereplő épp olyan fontos mellékszereplő, mint a negyedik könyv többi egykori epizodistája. A 2017-ben megjelent gyűjteményről érdemes tudni, hogy az átiratok az eredeti műfajában és verselésében készültek, azaz amellett, hogy elgondolkodtató, szórakoztató és önálló irodalmi művek, afféle nyelvi játéknak is tekintheti őket az olvasó.

Költözés a kisvárosba Erdélyi Z. János Debrecenben született, de Szekszárdon töltötte gyermekéveit, majd az érettségit követően került Budapestre.

Negyvenkét év után költözött haza családjával Szekszárdra. A főváros után nem egyszerű visszatalálni a kisvárosi létbe, ám Szekszárd nemcsak Zoltán fiuk egészségének tett jót, hanem az édesapa alkotói tevékenységének is új és a visszajelzésekből ítélve sikeres irányt szabott. Első kritikusa, „irodalmi tanácsadója”, lektora és legfőbb stilisztája a felesége. Erdélyi Z. János Hegedűs Géza írót vallja mentorának, akiből áradt a tudás és a jóindulatú segítőkészség, és akitől irodalmi pályáján rengeteget tanult. Kapcsolatuk egészen a híres író-barát haláláig tartott.