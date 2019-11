Gyermekként vonzotta a parkettagyári tölgyfaillat

Alkotást létrehozni egy kidobott fadarabból. Ez boldogítja a decsi fafaragót, Sipos Norbertet. A nyílászáró-készítéstől a bútorrestaurálásig mindenhez ért. Az utóbbi időben főként játszóterek építésével, karbantartásával foglalkozik.

Senki nem tudja, hogy milyen széles az a határsáv, ahol az alkotói és a pénzkeresői munka találkozik. De azt mindenki tudja, aki ismeri Sipos Norbertet, hogy ő ott mozog. Kiváló fafaragó, de időnként félreteszi a vésőt, a kalapácsot, és másba kezd. Aztán visszatér, nyílászárókat készít, bútorokat restaurál, szobrokat farag. Lakóhelyén, Decsen, köztéri alkotása is áll, a temető közelében: egy kereszt. És készített egy emlékfát a zombai roma önkormányzat felkérésére. Legfontosabb munkái közé sorolja a decsi címert is, amit 2004-ben faragott.

A 41 éves alkotónak volt már 15-20 kiállítása, Szekszárdtól Budapestig. Pályaképe azonban nem lenne teljes, ha nem említenénk meg, hogy vagyon­őrként és kéményseprőként is dolgozott, továbbá, hogy a vásárokon, fesztiválokon, falunapokon nemcsak fafaragóként szokott megjelenni, hanem vattacukor- és gesztenyeárusként is.

– Sokat voltam gyerekkoromban Csibrákon a nagymamámnál – meséli –, aki a parkettagyárral szemben lakott. Tölgyfaillat terjengett a levegőben. Tulajdonképpen ez inspirált arra, hogy asztalos legyek.

Dolgozni Törő György fafaragó népi iparművésznél kezdett. Ott népi figurákat és játszótéri eszközöket is készített. Négy évig tanult Adorjáni Endre szobrászművésznél rajzot és szobrászatot. Jöttek sorra a kiállítások. Az elsőt Dunaújvárosban rendezte 2004-ben, s aztán még jó párat, főként Tolna megyei helyszíneken. Magányos alkotó is és közösségi ember is. Ez is olyan kettősség, mely nem hagyja nyugodni, és időnként váltásokra készteti.

– A fából én már azt tudok csinálni, amit akarok – mondja –, a faragástól a politúrozásig, a spanyolozásig mindenben otthon vagyok, csak hosszabb távon elunom a négy fal közötti egyedüllétet, s más munka után nézek, emberek közé megyek. Amikor kéményseprő voltam, sok padláson láttam régi bútorokat; akkor kaptam rá a restaurálásra. Megtanultam a mesterfogásokat itt Decsen, Balassa Tamástól és másoktól, aztán kezdtek érkezni a megrendelések. Csak megint válthatnékom támadt, úgyhogy most a játszóterek kerültek előtérbe.

Patika-berendezéshez gyógynövényeket faragott, utcanévtáblát, Sötétvölgy-feliratot és más díszmunkákat is készített, mielőtt ráállt a magán- és közterületi játszóterekre. Legtöbb megbízást a megyeszékhelyen kapja. Szekszárdon 45 közterületi játszótér van. A karbantartó cég szerződött partnereként dolgozik. Újak kivitelezését is vállalja, óvodákban, iskolákban. Magánházaknál is szép munkák vannak már mögötte. Volt olyan ház, melynek udvarán, a helyszínen kivágott, kifaragott nyárfából remekelte a csúszdát. Persze az alkotás marad mindig a szíve csücske.

– Az a szép ebben a mesterségben – összegzi –, hogy az ember értéket teremt a semmiből. Fogok egy korhadt fadarabot vagy egy gyökeret, és alkotást hozok létre belőle. A semmire se jó tuskó, a lomtalanításkor kidobott kaszni is kinccsé válhat. Ez a talált tárgyak művészete.