Harmat Béla gyűjteményébe nyújt betekintést a tárlat

Harmat Béla gyűjteményébe nyújt betekintést a Kisgrafikák, ex librisek című kiállítás, amely nemrégiben nyílt a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban. Bertalanné Bóka Zsuzsanna intézményvezető elmondta, hogy a kiállító a rendszerváltás előtt tanácselnök-helyettes volt a településen, ma már Orfűn él, de még most is kapcsolódik Dunaföldvárhoz. A kiállításra mintegy 140 alkotást vitt el – ahogy az címből is sejthető, kisgrafikákat és ex libriseket, vagyis olyan grafikákat, amelyeket a könyvek kötéstáblájának belső oldalára ragasztottak, hogy abból kiderüljön a kötet hovatartozása.

A kiállított ex librisek jórészt Bálint Ferenc, Kazinczy Gábor és Fely Antal munkái, a grafikák alkotói pedig baranyai művészek, köztük Soltra Elemér, Horváth Dénes és Bizse János. A tárlat érdekessége, hogy Mario de Filippis megrendelésére-nevére készült ex librisek is láthatóak. Az olasz gyűjtő a Guiness-rekordok könyvébe is bekerült, ugyanis több mint négyezer művet készítettek számára.

A február 8-ig látogatható tárlat megnyitóján a zeneiskola növendékei léptek fel.