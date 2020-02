Hivatásszerűen készít képeket kavicsokból

A kő lelke címmel nyílt nemrég Papp Tímea kavicskép-kiállítása a művelődési házban. A rendhagyó tárlat közönségét Bruti stand-up humorista hangolta az alkotások befogadására.

– Debreceni vagyok, ez már a második bemutatkozásom Gyönkön. Több, mint harminc alkotásom látható. A megnyitón minden korosztály képviselte magát, amelynek tagjait végigkísértem a tárlaton. Úgy érzem, jól sikerült. Ezen kívül bejelentkeztek gyerekcsoportok, de egy méhész társaság tagjai is – mondta Papp Tímea, aki immár harmadik éve készít hivatásszerűen képeket kavicsokból. Arról is beszélt, hogy természetesen nem vesz fel minden követ a földről, csak az érdekesebbeket, különlegeseket. Jelenleg egy meseképen dolgozik, miután a közelmúltban talált egy aranyhalformájú kavicsot. A kiállítási képei nem eladók, mert ahogy elmondta, az azokon látható különleges kavicsokat nem tudná pótolni. Miután újabb felkérést kapott Tolna megyéből, így várhatóan ősszel Tolnán is láthatóak lesznek az alkotásai.

A gyönki kiállítása március 23-ig tekinthető meg.