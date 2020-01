Kajszáéknál az unokák is együtt fújják a papával

A Kajsza Kvartett első idei hangversenyét Sióagárdon adta szombaton. Sokfelé hívják őket, már most van felkérésük egy 2020-as lengyeli, adventi koncertre.

Nagysikerű újévi hangversenyt adott a Kajsza Kvartett a sióagárdi kultúrházban. Távolabbi tájakról, más megyékből is érkeztek érdeklődők, zenebarátok. Ez volt a negyedik ilyen fellépésük, egyébként már körülbelül háromszázszor álltak közönség elé az elmúlt közel harminc esztendőben.

Apa és három fia alkotja a zenei formációt, fúvós hangszereken játszanak: trombitán, kürtön és harsonán. Nem ebből élnek. Kajsza Béla már nyugdíjas, s mindhárom fiának – Bélának, Péternek és Pálnak – van pénzkereső, polgári foglalkozása. A három unoka közül kettő – Etelka és Barna – szintén zenél, Lujza pedig táncol. Koncertjeiken gyakran közreműködik az egyik unokatestvér, Földesi Gyula is.

Kajsza Béla zenei pályafutása még 1960-ban indult, a Deme József vezette bátaszéki úttörő zenekarban. Később játszott a Szekszárd Big Bandben és más együttesekben, illetve énekelt. Jelenleg a Gagliarda kamarakórus tagja. Fiai a szekszárdi zeneiskolában sajátították el a kellő ismereteket. Most mind a négyen más településen élnek – Sióagárdon, Tengelicen, Decsen és Szekszárdon – ezért a próbák „összehangolása” nem egyszerű.

A kvartett története 1991-ben kezdődött, de volt előtörténet is: két évvel korábban a három, akkor tíz év körüli fiú alkotta Kajsza trió fellépett néhány alkalommal. Legelőször egy adventi programban szerepeltek, az akkori szekszárdi református lelkész, Szilvássy Géza kérésére.

Azóta is gyakran szerepelnek katolikus és református közösségi rendezvényeken, de polgári eseményeken is. Ott voltak a szálkai alkotótábor megnyitóján, a felújított Mausz-kápolna átadásán, s adtak hangversenyt Pécstől Budapestig számos helyen. Németországban is felléptek már.

Külön „érdekessége” Kajsza Béla életének, hogy a Hortobágyon született, kuláknak minősített, kitelepített szülők gyermekeként. Lenintanya volt a lakhelyük. Minden nyáron tartanak megemlékezést ott a kitelepítésről. A méltó hangulat megteremtéséhez a Kajsza Kvartett zenéje is hozzájárul. Sok helyre rendszeresen kapnak meghívást. Már most szerepel a naptárjukban a 2020-as adventi koncert Lengyelben. Oda tizenötödször mennek.