Kindl Gábor újabb dokumentumfilmet készít

Otthon az ötödik hazában. Ezt a címet viseli az az egész estés dokumentumfilm, melynek forgatását a múlt év végén kezdte meg Kindl Gábor. Az utolsó simításokra váró alkotás a bukovinai székelyek hányattatásait, a Dél-Dunántúlon való letelepedésük történetét mutatja be.

– Erről a témakörről legutóbb több mint harminc éve készített átfogó, többrészes filmet Sára Sándor – mondta el lapunknak Kindl Gábor. – Nem kívánunk, nem is tudnánk versenyezni azzal a kiváló, már vetítésekor klasszikussá nemesült munkával. Viszont nekünk, talán immár a legutolsó pillanatban lehetőségünk van Tolna megyére összpontosítani a még köztünk lévő tanúk megszólaltatásával. Azért a legutolsó pillanatban, mert a vándorlás 1944-es évéről emlékekkel rendelkező, legifjabb menekülők is túl vannak a nyolcvanadik életévükön.

A szekszárdi filmes szakember munkatársai az elmúlt hónapokban a tervezett hatvan interjú több mint egyharmadát leforgatták. A sors különleges ajándéka, hogy akad köztük az 1920-as, 30-as években Bukovinában született megszólaló. Ugyancsak elkészült a filmhez kapcsolódó beszélgetés az ismert néprajzos–muzeológussal, prof. dr. Andrásfalvy Bertalannal. Emellett a csapat több eseményt és a téma számára fontos háttér anyagot rögzített, és számos archív anyagot dolgozott fel.

– A nyár folyamán több szereplővel Erdélybe és Szerbiába utazunk, hogy végigjárjuk a bukovinai székelyek útját – folytatta Kindl Gábor. – A cél­állomások között lesz Madéfalva, Moldva, Bukovina, Bácska és természetesen a Dél-Dunántúl megannyi települése. A megvalósításban segítségünkre van a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége és a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete.

A film egyben megemlékezés a Bukovinai Székelyek, Bácskából való eljövetelének hetvenötödik évfordulójáról is. A bemutatóját 2019 őszére tervezik Bonyhádon.

– Számunkra kiváltképp fontos ez a dokumentumfilm – hangsúlyozta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. – Hiszen rólunk, a történetünkről, a kultúránkról szól, nekünk állít emléket. Bemutatja, mit jelent székelynek, azon belül bukovinai székelynek lenni. Nekünk is, akik már nem azon a tájon születtünk, hanem például itt, Tolna megyében. Hiszen jómagam is itt láttam meg a napvilágot, Nagymányokon élek és dolgozom, miközben bukovinai ősöket mondhatok magaménak. Ez a film arra is késztet, hogy elgondolkodjunk, miként tudunk jól sáfárkodni ezzel a különleges örökséggel, s miként tudjuk azt továbbadni utódainknak személyiséget gazdagító, székely mivoltunkat erősítő módon. Szövetségünk egyébként éppen harminc esztendeje alakult meg, ez az alkotás születésnapi ajándéknak is tekinthető.

A Vajdaságtól Tolna megyéig

Miután a Habsburg Birodalom 1774-ben megszerezte Bukovinát, Hadik András tábornok összegyűjtötte a Moldvában szétszóródott székelyek egy részét, és letelepítette őket Bukovina öt falujában. Az alapított falvak: Istensegíts, Fogadjisten (1776), Hadikfalva, Józseffalva (1785), Andrásfalva (1786).

Így alakult ki a bukovinai székelység, mely népcsoport döntő többségét a magyar kormány 1942-ben a Vajdaságba telepítette. 1944 őszén a közelgő front miatt a telepeseknek menekülniük kellett, a háborús telet a Dunántúlon vészelték át.

Innen 1945-ben tizenháromezer bukovinai székelyt a Völgységben, Tolna és Baranya megyében helyeztek el, a kitelepített sváb családok házaiba és birtokaira.