Kitelepített a rendezők között, rendező a kitelepítettek közül

Szívesen jár vissza Nagydorogra, gyermekkora kedves helyszínére Téglásy Ferenc. A filmrendező több mint negyven évet dolgozott a tévénél. Több ezer műsort, élő közvetítést, dokumentum- és riportfilmet készített. Sokat foglalkozott az élet peremére került, hátrányos helyzetű, a pártállamban üldözött emberekkel: cigányokkal, drogosokkal, papokkal, apácákkal. Családja is üldözött, kitelepített volt a Rákosi-korban. Nyugdíjasként is dolgozik, jelenleg Sándor István szalézi vértanúról készít dokumentumfilmet.

– A háború alatt született, aztán jöttek a sötét ötvenes évek. Nem lehetett gondtalan a gyermekkora…

– Alig múltam hétéves, amikor családunkat kitelepítették Budapestről, a Viharsarok tanyavilágába – mondja Téglásy Ferenc filmrendező. – Édesapám 1948-ig katonatiszt volt. Egy új világ nyílott ki előttem: a tanyasi emberek munkája, gondolkodása, életmódja, védekezése a Rákosi-diktatúrával szemben. Közel három év után „felszabadultunk”. Ekkor költöztünk Nagydorogra, ahol édesanyám taníthatott, és a család szolgálati lakást kapott. Jött 1956, kamaszkorom átadhatatlan nagy élménye. Édesapám nemzetőrparancsnokként, minden törvénytelenséget megakadályozott. Igaz, hogy a rendőrségen levetette a falról a Lenin-képet. Ezért ’57-ben egy év börtönbüntetést kapott. Miután börtönbe került, egyetlen lehetőségem a továbbtanulásra, hogy kenyérkereső szakmát válasszak, a gépipari technikum volt. Kínkeservesen elvégeztem, mert engem igazán a filmkészítés érdekelt. A Malévnél kezdtem dolgozni 1962-től, mint repülőgép-technikus, és készültem arra, hogy a Szovjetunióban hajózó szerelővé (fedélzeti mérnökké) képezzenek. Munkám miatt felmentettek a katonai szolgálat alól.

– Mikor történt a szakmaváltás?

– Amikor 1964-ben felvettek a Színház és Filmművészeti Főiskola rendező-operatőr szakára. Első vizsgafilmem Olofsson Placid bencés szerzetesről készült, aki akkor kórházi mosodavezetőként dolgozott, de előtte, 1945-től 1955-ig a Gulágon volt politikai fogoly. Már huszonéves koromban a hívő ember élete, gondolkodása érdekelt a legjobban. A vizsgafilmből botrány lett abban a társadalmi közegben, a mesteremet, Herskó Jánost, Aczél György behívatta, engem pedig a következő évben kirúgtak a főiskoláról. Filmközelben akartam maradni, ezért ügyelő és másodasszisztens voltam a Mafilmnél. E munkám közben sokat tanultam a különböző nagyjátékfilm-rendezőktől: Fábri Zoltántól, Keleti Mártontól, Sára Sándortól, Huszárik Zoltántól, Tóth Jánostól és másoktól. Első önálló filmemet csak 1969-ben mutathattam be. A Balázs Béla Stúdióban készítettem, Tengerszint feletti magasság címmel. Ezt követően, 1970-ben hívtak a Magyar Televízióba, ahol elkezdtem a mindennapi filmes munkát. Onnan mentem nyugdíjba, 2011-ben. Ez idő alatt 16 televíziós elnök váltotta egymást.

– Sok változás, átalakulás történt a tévénél, tévéknél. Ön ugyanonnan ment nyugdíjba, ahol kezdett?

– Az MTV-nél kezdtem, az MTVA-nál fejeztem be. Gyakorlatilag ugyanott húztam le a négy évtizedet. Több ezer műsort, élő közvetítést, dokumentum- és riportfilmet készítettem. Először 1977-ben nyertem díjat a Miskolci TV-Fesztiválon, a Karám és box című dokumentumfilmmel. Ezután még tucatnyi nívódíjat és fesztiváldíjat kaptam, többek között a Hát én immár kit válasszak, Az első cigány falu és az István, a király (a rockopera születéstörténete) című alkotásokkal. A televíziós munka során igyekeztem nemcsak rendező lenni, hanem szerkesztő-riporteri, operatőri és műsorvezetői feladatokat is elláttam. A tv-rendezői diplomámat 1975-ben szereztem meg. Végül a Vallási Szerkesztőség vezetőjeként mentem nyugdíjba. Ennek előzménye, hogy 1990-től, 21 évig, a katolikus egyház műsorait készítettem. A műsorvezető T. Katona Ágnes színésznő volt, aki 1977-től a feleségem.

– Kiemelne néhány fontos, emlékezetes filmforgatást?

– Életrajzi nagyjátékfilmembe 1987-ben kezdtem, melyet 1988-ban mutattak be (Soha, sehol, senkinek). Elkészítése számomra morális kötelesség volt. Ez úgy értendő, hogy az értelmiségi gondolkodás lényeges eleme a figyelemfelhívás. Feladatunk, hogy az elhallgatott, nem ismert személyes történeteket, a nagyobb összefüggéseket és a közösségek sorsát dokumentáljuk. Ezt a filmet más nem csinálhatta meg, mert ehhez szükséges volt az átélt élményre, és a távolból való rátekintésre. A rendezők közül én voltam kitelepítve, és a kitelepítettek közül én lettem rendező. Az alkotás 11 nemzetközi díjat kapott. Itthon az év legnézettebb filmje volt, a szakma mégsem jegyezte. Viszont nagy boldogság volt számomra, hogy filmkészítőként bejártam a fél világot, Amerikától Izraelig, Moszkvától Peruig. A katolikus egyház műsorainak készítése – bár az MTV ellenséges közegében kellett dolgoznunk – fantasztikus ajándékokkal örvendeztetett meg minket. Itt nemcsak arra gondolok, hogy 1996-ban, a győri szentmise után, II. János Pál pápával személyesen találkozhattam, hanem olyan emberek ismeretségével és barátságával lettünk gazdagabbak, akiknek mély hite és igaz élete megrendítő példa volt számunkra.

– Ha ilyen sok jó műsort, adást rendezhetett, miért érezte ellenségesnek a tévés közeget?

– Az MTV-nél szinte az egész személyi állomány az ateista Kádár-rendszerben szocializálódott. Nagyrészt párttagokból állt a kollektíva, a felső- és középvezetéstől kezdve, a portásig. A filmes szakma „természetesen” belterjes, klikkes, kirekesztő volt és maradt. Elsősorban az útkereső formai, filmnyelvi, előadásmódbeli műveket díjazta mindig, s az én teljesen hagyományos filmes megformálásomat nemigen értékelte. A vallási műsorok gyártása a tévében eleve kényszerű kötelesség volt; ekként is kezelték. Rendszeresen úgynevezett „lecsorgó kapacitást” kaptunk, technikai és személyi értelemben is. A kollégák erős ellenszenvvel viseltettek a vallási műsorokkal szemben. Egyébként sem könnyű olyan televíziós műsort készíteni, amelynek nincs semmilyen hagyománya, ami nem hoz hírnevet, személyes ismertséget, és erősen alul dotált.

– Tehetsége, szakmai rutinja okán nyilván készíthetett volna tömegigényt kielégítő, celebgyártó valóságshowkat is. Miért maradt mégis ezen a nem túl diadalmas úton?

– Egész szakmai pályafutásom alatt igyekeztem konokul érzékeny lenni, és foglalkozni filmjeimben, műsoraimban az élet peremére került emberekkel. Sorsuk megmutatásával kiváltani környezetük együttműködését és segítségét megnyerni. Filmjeim témái közül sok szólt cigányokról, drogosokról, a szocialista rendszerben üldözött emberekről, és persze papokról, apácákról. Az a bizonyos vizsgafilmem Placid atyáról 1965-ben született. A vallási műsorok keretében még két portréfilmet forgattam róla, majd 2018-ban – ötvenhárom évi barátság után – készült el az a háromszor egyórás dokumentum-játékfilm, melynek bemutatója ez év pünkösdjén volt az M5 csatornán Csak túl akartuk élni címmel.

– Nyugdíjasként mit csinál másként, mint korábban?

– Csak a működési forma változott, a tartalom nem. Nyugdíjasként is folytatom a filmkészítést, de már a családi vállalkozás keretei között. Tucatnyi pályázati filmet alkottunk producer feleségemmel és operatőr-vágó fiammal. Másik fiunk otthoni betegápolóként dolgozik, és munka mellett végzi az orvostudományi egyetem ápolói szakát. Én most a Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából Sándor István szalézi vértanúról készítek dokumentumfilmet. Nagy részét leforgattam tavaly ősszel, befejezni 2021. január végéig kell.

– Nyilvánvaló, hogy a hobbija a munkája, de van-e más szabadidős kedvtelése? Szeret-e utazni? Szokott-e visszajárni például ifjúkora Tolna megyei színhelyére, Nagydorogra?

– Szóra érdemes hobbim nincsen. Néha horgászom, csónakázom a Tiszán. De a filmkészítés a lételemem. Utazni természetesen szeretek; főleg filmezve utazni. Néha Tolnába is visszajárok. Nagydorog számomra az első levegővétel volt a kitelepítés nyomorúsága után. A nagydorogi emberek nagy része barátságos együttérzéssel fogadta be a családunkat. Gyerekkorom kedves emlékei közé tartoznak a kastélyparkban estig tartó kosárlabdázások, a sárvízi horgászatok, a Sió hídjáról való vízbe ugrások. Az egykori osztálytársaim egy részével rendszeresen találkozom ma is. Különösen megtisztelő volt, hogy néhány évvel ezelőtt az ’56-os megemlékezésen ünnepi beszédet mondhattam ott. Édesapám ’56-os nagydorogi szerepének elismerését is éreztem ekkor, hiszen azzal, hogy a helyiek által megválasztott nemzetőrparancsnokként nem engedte, hogy a korábbi törvénytelenségeket önbíráskodó törvénytelenséggel torolják meg, sok embert és családot mentett meg. Élő a kapcsolatom a dorogiakkal. Hívnak baráti látogatásra, filmbemutatásra és forgatási történeteim beszámolójára. Természetesen ma már nagyobbrészt ismeretlen arcok néznek rám. Rokonom nem maradt ott; a temetőben sem. Először én kerültem el, a továbbtanulás miatt, aztán a család is elköltözött. Mégis, érdekes módon, bár csak négy évig éltem ott, úgy érzem, hogy „odavalósi” vagyok. Ennek a kötődésnek és újjáéledt azonosságtudatnak segítője egy volt iskolatársam, Jaksa János és családja, akiknek köszönhetem a friss dorogi élményeket is.