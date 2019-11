Meséket hallhattak a bátaiak a tájházban

Idei utolsónak szánt rendezvényét tartotta meg csütörtök este az Akácliget Alkotóműhely a bátai tájházban. Mégsem ez lett a szezon befejezése, ugyanis közkívánatra adventi programmal is készülni fognak a szervezők. Korábban Thaiföldről hallgathattak érdekességet az érdeklődők, a legutóbbi esemény pedig a modern építészetről, azon belül is leginkább a természetes alapanyagokról szólt. Ezúttal a mesék világába invitálták a hallgatóságot, Antal Alice volt a vendég. A pécsi tanítónő több szállal is kapcsolódik a népi kultúrához, sző, énekel és mesét mond.

Már a kezdés előtt megtelt a tájház terme, sőt az udvarán is komolyabb tömeg alakult ki, a vendégeket pogácsával, süteményekkel és borral kínálták a szervezők. Mint kiderült, egyfajta közösségi összefogással jött létre mindez, hiszen nem csak a szervezők, de az érdeklődők is készültek finomságokkal.

Mielőtt még kezdetét vette volna a mesélés, Kálazi Sándorné, helyi lakos szavalta el Mécs László Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld című versét.

Antal Alice hamar megragadta a jelenlévők figyelmét, különböző tájegységek, köztük a Sárköz meséivel készült. Repertoárjába gyermekeknek és felnőtteknek szóló történeteket is beválogatott. Bár gyermek kevesebb érkezett, az idősebb korosztály is láthatóan jól érezte magát. Egy olyan, elfeledett, régi hagyományt hoztak vissza a múlt homályából, amit a legidősebbek még átélhettek, de a fiatalabbak már nem. A közös mesélés, kántálás, éneklés a régi idők rendszeres eseménye volt. Ebből kaphattak ízelítőt a résztvevők.

Az Akácliget Alkotóműhely tehát december elején zárja majd az idei szezont, azután pedig előreláthatóan márciusra készülnek újabb érdekességgel.