Nemcsak szobrokat, küllővédőt is készít a sorstársainak

Kerekesszékes szobrász Bertalan Tamás, akinek már hat alkotása áll a bonyhádi gimnázium területén. Portás és telefonközpontos hat órában, s ezen kívül számos dologgal foglalkozik, például indián kőkéseket készít, pattintásos technikával.

Jó néhány alkotás őrzi Bonyhádon a 2008-ban elhunyt Bertalan Sándor keze munkáját. Talán legismertebb az 1993-ban avatott II. világháborús emlékmű, amelynek kivitelezésében már fia, Bertalan Tamás is részt vett. Ő eredetileg állattenyésztő, majd gépi forgácsoló végzettséget szerzett, járta a természetet, ősmaradványokat gyűjtött, és a kőszobrászat érdekelte. Aztán áttért a bronzra. De nem egy hirtelen ötlettől vezérelve, hanem egy súlyos baleset következményeképpen.

A Baranya megyei település, Kovácsszénája volt a helyszín, ahol 1994-ben régészkedés közben rászakadt a lelőhely. Azóta a most ötvenéves alkotó kerekesszékkel közlekedik. Kézi hajtásúval, mert nem akar elkényelmesedni, mert szereti a mozgékonyságot. Könnyű, 9,5 kilós szerkezet az övé, de hatkilósak is vannak a piacon. Tegyük hozzá: autót is vezet.

Balesete után, öt éven át próbálkozott különféle jövedelemszerzési lehetőségekkel, melyek nem váltak be. (Például csigákat, kagylókat, ősmaradványokat és azokból készített nyakláncokat árusított, de a kínai dömpinggel nem lehetett versenyezni.) A kedvező fordulat 1999-ben történt. Meghívták a helyi gimnáziumba egy előadást tartani, s aztán úgy alakult, hogy alkalmazotti állományba került, napi hat órában, mint portás és telefonközpontos.

– Más utálja a munkáját – mondja –, én örömmel jövök be. Ez egy fix pont az életemben.

Elsősorban a megélhetésre gondol Bertalan Tamás, mikor így fogalmaz, mert azért több fix pont is van a környezetében. Párkapcsolatban él, és csinál egy csomó érdekes dolgot, csak azokból nincs biztos, rendszeres bevétele. Természetszeretetét kiéli: hüllőket, békákat tart. Küllővédőket gyárt, számítógépes grafikát fóliázva, mozgássérülteknek. Már kerekesszékes tánccsoporttól is kapott megrendelést, hogy fellépéskor egységes legyen a megjelenésük.

A plakettek is az ő keze munkái

Kreatív alkotó. Szobrok, érmek, plakettek születnek általa. Már hat-hét, rendszeresen átadásra kerülő díjat, plakettet Bertalan Tamás készít, Bonyhádon. Legelőször 2001-ben kapott ilyen jellegű megbízást Füller Imrétől, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetőjétől, amikor az általa irányított szervezet alapított kitüntetést. A főalak akkor a Vándor nevű bika volt.

Többek között Az év bonyhádi rendőre és Az év bonyhádi vállalkozója is az ő alkotását veheti át. Egyúttal a város közismert, rangos kitüntetése, a Perczel-díj is az ő munkája.

Munkahelyén, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium területén hat alkotása áll. A legtöbben az utcafronton látható Emlékezés Szobrát ismerik, amelyet 2006-ban még apjával együtt álmodott meg valamint vésett kőbe és bronzba. Akkor ünnepelte alapításának kétszázadik évfordulóját az iskola.

Kőkéseket is készít, az indiánoktól származó, pattintásos technikával.