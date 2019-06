Óvodás korában hallás után sajátította el a dallamokat

Dunaföldvárról indult csodagyerekként, és a világ számos országában adott már koncertet Teleki Gergő zongoraművész. Lapunknak mesélt életútjáról, terveiről.

Imádott focizni és bringázni, de végül nem a sportban, hanem a művészetben tudott kiteljesedni Teleki Gergő zongoraművész, a Veszprémi Petőfi Színház zenei vezetője. Sőt, a dunaföldvári származású fiatalemberről igen korán kiderült, hogy különleges tehetség. Mondhatni, csodagyerekként kezdte zongoraművészi karrierjét. Elmondta, hogy az édesanyja kórust, az édesapja pedig táncegyesületet vezetett Dunaföldváron, így mindig közel állt hozzá a művészvilág. A nővére, Kamilla hét éves volt, amikor zongorázni kezdett, gyönyörűen játszott, és ez megtetszett az akkor középsős óvodás Gergőnek. Hallás után sajátította el a dallamokat, amire úgy derült fény, hogy az édesanyja meghallotta a dunaföldvári művelődési ház egyik terméből kiszűrődő dallamokat egy kóruspróba alkalmával.

Szülei voltak azok, akik ragaszkodtak hozzá, hogy Gergő ne csak utánzással tanuljon, hanem kottát is tudjon olvasni. Kilenc éves korában íratták be a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskolába, ahol dr. Somos Istvánné keze alatt másfél évet töltött, tizenegy évesen pedig felvételt nyert a Zeneakadémia Különleges Tehetségek Képzőjébe. Különböző országokból vettek fel ide gyerekeket, japán, orosz, francia, de még kínai osztálytársa is volt. Gergő ekkor már biztosan tudta, hogy zongoraművész szeretne lenni, és jócskán túl volt élete első fellépésén, ugyanis négy és fél évesen zongorázott először közönség előtt a dunaföldvári művelődési házban, az Annamatia Nőikar koncertjén, melyet édesanyja alapított.

A zeneakadémiai időszak alatt már egymást érték a koncertek. Játszott Bécsben, Amszterdamban, Helsinkiben, Brüsszelben, Tallinban, Rómában, az Operaházban és a Zeneakadémián. Négy évig Svédországban élt, mivel a Lundi Zeneművészeti Egyetemen kapott ösztöndíjat. Ez idő alatt született meg Stockholmban a fia, Endre, aki ma már tíz éves, és ígéretes tehetség a képzőművészetek terén. Az otthonát azonban nem találta meg az északi országban Teleki Gergő, és hazahúzta a szíve. Tanulói jogviszonyának megszűnése ellenére Batta András, a Zeneakadémia akkori rektora kérdés nélkül visszafogadta a Zeneakadémiára, amit 2012-ben kiváló minősítéssel fejezett be.

A harmincharmadik életévében járó művész azt mondta, körülbelül annyi országban adott már koncertet, ahány éves. Hallhatta a közönség nemcsak Európa nagyvárosaiban, hanem többek között Torontóban és Pekingben is. A közeljövőben Veszprémben ad koncertet, majd a nyár folyamán a Balaton-felvidéki falvakban, Csopakon, Paloznakon, Felsőörsön, Alsóörsön, Balatonfüreden és Felsőörsön. Mint mondta, szereti a kisebb koncerthelyszíneket, templomokat, kastélyokat, ott ugyanis sokkal közvetlenebb hangulat uralkodik, mint a „műanyag szagú”, új építésű koncerttermekben. Lakhelyéül is egy kistelepülést, a Balaton-felvidék dombjai között fekvő Felsőörsöt választotta, mely a gróf Batthyány család ősi fészke. Nem mellesleg pedig pompás kilátás nyílik az otthonából a vízre, feltöltődést nyújtva számára.

Teleki Gergő nemrégiben visszatért első koncertje helyszínére is, ahol 21-22 évesen játszott utoljára. Meghívást kapott ugyanis a Dunaföldvár várossá avatásának harmincadik évfordulójára rendezett ünnepségre. Örömmel tett eleget a felkérésnek, elmondta, hogy jó érzés volt újra otthon játszani, és úgy találta, a város lakói is örömmel fogadták. Azt is elmondta, hogy a zeneszerzők közül Szergej Rahmanyinov áll hozzá közel. Szereti műveinek dús hangzását és a vehemens erőt, amely árad belőlük. Ám nemcsak komolyzenét hallgat. Kedveli például a vad energiákban bővelkedő R.A.P-et is. De egy zajosnak mondható tevékenység, a fűnyírás is kikapcsolja. Olyankor élvezi a szabad levegőt, a fű illatát, és a Balaton csodálatos látványát.