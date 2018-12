Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

December 6-12.:

Lengemesék 2 – Tél a nádtengeren – 14:30

magyar rajzfilm, 70 perc, 2018

A Lengemesék tavaszi, és nyári kalandjai után ezúttal őszi-téli mesék várják a legkisebbeket. Ősszel a Nádtengeren a költöző madarakat búcsúztatják. Az Afrika felé tartó fecskeraj szállást kér éjszakára, ám a csapatból az egyik fiatal fecske megbetegszik. Vilkó meg akarja gyógyítani a fecskét, és ebben az sem tartja vissza, hogy a Nádtengeren nincs olyan gyógyszer, ami erőt tudna önteni a legyengült kismadárba. A Nádtenger lakóit a szomszédos tóban túlságosan elszaporodó patkányok is veszélyeztetik, s ehhez a lengéknek össze kell fogniuk a környék lakóival, mások mellett még ellenségeikkel, a harácsokkal is. Közben hűl az idő, egyre több állat költözik melegebb vidékre, vagy kezdi meg tavaszig tartó téli álmát. A lengék kitakarítják és előkészítik téli szálláshelyüket, a szigeten álló vén fűzfa odvát. A tél beálltával pedig a Nádtenger lakóinak egy része is álomba szenderül, míg a lengék élvezik az évszak adta előnyöket és várják a tavaszi kikeletet.

A Lengemesék 2. történetében Füttyös Vilkón kívül szerepet kapnak a régi barátok, elsősorban Lile, a kedves, barna hajú lengelány; Rence Ervin, a szigorú őrparancsnok; a lengék uralkodója, a bölcs Sulyom király; Táltos, a kecskebéka fiú, Vilkó barátja, akinek egy régi sérülés miatt nem fejlődött ki az egyik lába; valamint a környék állatai, régi és új ellenségek és szövetségesek: harácsok, vízi patkányok, őzek, vaddisznók.

A 2017-ben nagy sikerrel bemutatott első rész után kerül a mozikba Berg Judit József Attila-díjas író (Rumini, Két kis dínó, Maszat, Hisztimesék) meseregényének egészestés folytatása, a Nádtenger és apró hősei őszi és téli életéről. Berg Judit mesekönyveiért rajonganak a gyerekek. A Lengemesékben egy különleges lényekkel teli mesevilág tárul elénk, megismerjük a tópart élővilágának életét, az évszakok hozta változásokat és miközben izgulunk Füttyös Vilkó és barátai kalandjain, olyan komoly kérdésekről is szó esik mint a becsület, bátorság, a tolerancia vagy az összefogás ereje.

Robin Hood – 17:00

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2018, 16+

Szereplők Maid Marian – Eve Hewson

Robin Hood – Taron Egerton

Will Scarlet – Jamie Dornan

Sheriff of Nottingham – Ben Mendelsohn

Felejts el mindent, amit a legendás tolvajról eddig hallottál. Azt hiszed, ismered őt, de nem is tévedhetnél nagyobbat. Robin of Loxley és egy mór harcos szilaj története ölt testet ebben a vakmerő és vagány históriában…

A keresztes háború véres csatamezőin edződött nemes, Robin of Loxley (Taron Egerton) nem is sejti milyen kegyetlen és korrupt erővel kell szembenéznie, mikor visszatér angol földre, ahol a Nottingham-i seriff a szent háború ürügyén alatt teljesen kisemmizte alattvalóit. Robin és mór barátja, Little John (Jamie Foxx) az ártatlanok védelmében egy merész tervet eszel ki: ellopják a kincstár aranyát, és megdöntik a seriff uralmát.

Robin kemény harcossá képezi ki magát John segítségével, majd álruhát ölt, és úgy fosztogatja a gazdagokat, és osztja szét az aranyat a szegények között. A népben remény ébred a titokzatos tolvaj láttán. De vajon a féktelen csuklyás nyilai elég gyorsak lesznek ahhoz, hogy egy hadseregnyi katonát legyőzzenek? Robin Hood legendája még csak most kezdődik…

A nagyrészt Budapesten forgatott ROBIN HOOD címszereplőjét a Kingsman-filmek sztárja, Taron Egerton kelti életre, mesterét Jamie Foxx, szerelmét pedig Eve Hewson (Kémek hídja) játssza. A további szerepekben A szürke ötven árnyalatából Jamie Dornan, és a Zsivány egyesből Ben Mendelsohn is feltűnik.

Bohém rapszódia /Bohemian Rhapsody/ – 19:30

angol-amerikai életrajzi dráma, zenés film, 134 perc, 2018, 12+

Szereplők Freddie Mercury – Rami Malek

Ray Foster – Mike Myers

A Bohém rapszódia a Queen zenéjének és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. Tanúi lehetünk a zenekar üstökösszerű felemelkedésének meghatározó dalaik és forradalmi hangzásuk révén, Mercury féktelen életvitelének a bandára gyakorolt hatásainak, és dicső visszatérésüknek a Live Aiden, ahol a már súlyos betegséggel küzdő Mercuryval az élen a rocktörténelem egyik legnagyszerűbb koncertjét adják. A Queen nem csupán zenekar, hanem egy család is volt, s máig megihletik a kívülállókat, az álmodozókat és a zene szerelmeseit.

December 6-9.:

A karácsony mentőakció /Santa & Cie/ – 16:00

francia családi vígjáték, 92 perc, 2017, 6+

Szereplők Santa Claus – Alain Chabat

Wanda Claus – Audrey Tautou

Amikor az összes manó megbetegszik, a Mikulásra hárul a feladat, hogy a békés karácsony ünnepek érdekében gyógyírt keresve körbeutazza a Földet. Egy szerencsétlen landolást követően Párizsban találja magát, ahol nem egészen úgy működnek a dolgok, mint otthon, Lappföldön. Szerencséjére egy kedves család a segítségére siet, így talán még nincs veszve az idei karácsony.

Legendás állatok – Grindelwald bűntettei /Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald/ – 18:00

amerikai-angol fantasy, családi kalandfilm, 134 perc, 2018, 12+

Szereplők Gellert Grindelwald – Johnny Depp

Credence Barebone – Ezra Miller

Göthe Salmander – Eddie Redmayne

Albus Dumbledore – Jude Law

Göthe Salmander (Eddie Redmayne) szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain. A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, a legilimentor Queenie (Alison Sudol) és az auror Propentina (Katherine Waterston) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob. Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald (Johnny Depp)…

A Harry Potter-filmek világa újra megelevenedik, méghozzá úgy, hogy a forgatókönyvet maga a regények szerzője, J. K. Rowling írja – ezúttal már az ifjú Dumbledore is felbukkan a filmben, amely a varázstörténelem két legnagyobb mágusa, Dumbledore és Grindelwald összecsapásáig vezet.

Ami nem öl meg /The Girl in the Spider’s Web/ – 20:30

angol-német-svéd-kanadai-amerikai krimi-dráma, thriller, 117 perc, 2018, 16+

Szereplők Lisbeth Salander – Claire Foy

Camilla Salander – Sylvia Hoeks

Alona Casales – LaKeith Stanfield

Lisbeth Salander (Claire Foy) nem változott. A múltja nyomasztja, magányos, embergyűlölő és zseniális hacker. Úgy alakul, hogy ismét találkozik a bukott sztárújságíróval, Mikael Blomkvisttal, és ismét kénytelenek elviselni egymást: egy új ügyön dolgoznak együtt. Lisbeth ezúttal egy autista kisfiún próbál segíteni, és így keveredik bele élete legveszélyesebb ügyébe – amelynek szálai az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséghez, és a svéd arisztokrácia titkolt bűneihez vezetnek.

Az elmúlt évtized legsikeresebb krimisorozata sötét és fenyegető hangulata valamint két kiválóan megírt főszereplője miatt válhatott ennyire népszerűvé. A sorozat első részét David Fincher rendezte Daniel Craig és Rooney Mara főszereplésével. A rendező ezúttal a Vaksötét-tel hatalmas sikert aratott Fede Alvarez.

