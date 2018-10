Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Október 25. és 28. 14:00:

A néma forradalom /Das schweigende Klassenzimmer/

német dráma, 111 perc, 2018, 12+

Szereplők Sarah Francis

Beattie Edmondson

Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok mellett. 1956 októberében pár érettségi előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. Rádöbbennek arra, hogy az otthon hallott propagandával szemben nem ellenforradalmi zavargások zajlanak Budapesten, és hazatérve illegális rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar eseményekről. Amikor az éterben bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy perc néma csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset felháborodást kelt az iskola vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az oktatási miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére nézzen.

A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott A néma forradalom lebilincselő mozi, amely egészen új szemszögből mutatja be az 1956-os magyarországi forradalom hatásait – és egy kicsit mindazt, amit akkor a keleti blokk átélt.

Október 25-31. 17:00:

Patrick – Ebbel szebb az élet /Patrick/

angol családi film, romantikus vígjáték , 94 perc, 2018, 12+

Szereplők Sarah Francis – Beattie Edmondson

Sarah (Beattie Edmondson) meglehetősen maga alatt van, miután otthagyta a szerelme. Az utolsó dolog, amire vágyik, hogy valakit a nyakába varrjanak, aki nyáladzik, horkol és széttúrja a konyhai szemetest, valahányszor enni támad kedve. De tetszik vagy sem, nagymamája a halála előtt ráhagyta imádott mopszliját, a végletekig elkényeztetett Patricket, aki Sarah minden eddigi pasiján túltesz, ami a rendetlenséget illeti. A négylábú veszedelem totális káoszba taszítja a lány életét, aki sehogy sem érti, miért tette ezt vele a mami. Ám egyszer csak azon kapja magát, hogy Patrick a maga bumfordi módján sokkal jobb hatással van rá, mint valaha is hitte volna – beleértve a szerelmi életét is.

Ebben a szórakoztató, életvidám brit romantikus vígjátékban egy izgága mopszli hozza el a válaszokat az élet nagy kérdéseire… legalábbis néhányra.

Október 25-28. 19:30:

Legénybúcsú Bt. /Budapest/

francia komédia, 102 perc, 2018, 16+

Szereplők Vincent – Manu Payet

Arnaud – Jonathan Cohen

Georgio – Monsieur Poulpe

Két jóbarát, akiknek elegük lett unalmas munkájukból, legénybúcsú szervezőnek állnak Budapesten.

Október 29-31. 19:30:

Az első ember /First Man/

amerikai életrajzi dráma, történelmi film, 138 perc, 2018, 12+

Szereplők Janet Armstrong – Claire Foy

Neil Armstrong – Ryan Gosling

A 6 Oscar-díjas sikerfilmjük, a Kalifornia álom után Ryan Gosling és a rendező Damien Chazelle újra összefogtak: filmre viszik a lebilincselő történetet, amelynek középpontjában a NASA missziója áll, hogy embert küldjenek a holdra. A zsigeri, szubjektív krónika Neil Armstrong 1961 és 1969 közti időszakára koncentrál, és James R. Hansen könyve alapján készült. A film feltárja, milyen áldozatokat követelt Armstrongtól és a nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.

A forgatókönyvet a Spotlight: Egy nyomozás részletei Oscar-díjas forgatókönyvírója, Josh Singer jegyzi.

Október 26.:

Bogyó és Babóca – 13 új mese (Országos rajzfilmünnep) – 10:30

Magyar animációs film, 70 perc, 2011, 6+

Bogyó és Babóca 13 új kalanddal várja a lelkes közönséget. Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány immár barátokként fedezik fel az őket körülvevő világot. A kedves rövid mesék a legkisebbek számára érthetően közvetítenek olyan értékeket, mint az önzetlenség, türelem, kitartás és a természet szeretete.

40 éves a kockásfülű nyúl (Országos rajzfilmünnep) – 14:30

magyar rajzfilm sorozat, 7 perc, 1975, 6+

A kockásfülű nyúl fülét összetekeri, odarepül ahol baj van és ahol tud, segít.

Október 27.:

A magyar animáció aranykora a Mézga családdal és Dr. Bubóval – 10:30

magyar rajzfilm sorozat, 1970 és magyar rajzfilm sorozat, 1974

Mézga Géza, Paula, tinédzser Kriszta lányuk és hát az a nyughatatlan legkisebb gyerek, Aladár. Szóval ők a Mézga család, persze lehet, hogy még Máris szomszédot is ide kellene számítani. Mindig rendkívül különös kalandokba keverednek, részben az Aladár által felfedezett „távoli” rokon, MZ/X-nek köszönhetően, részben saját erőből. Aladár saját készítésű, rádióból átalakított adóvevője segítségével lépnek kapcsolatba a köbunokai fokon harmincadik századi rokonnal. Hihetetlen dolgok történnek hirtelen az egyébként hétköznapinak mondható családban. Nem csoda, hogy a családanya elég gyakran Hufnágel Pisti nevét emlegeti.

Dr. Bubó, a bölcs bagoly doktorátusát megkapva egy fa tetején praktizál az erdő közepén. Asszisztense, Ursula a medve, akinek segítségével orvosolja az erdőben lakó állatok minden gondját-baját. Dr. Bubó tanácsára számít az erdei rend őre, Csőrmester is, aki a törvény szigorú erejével csap le a szabálysértőkre.

Kutyák és gazdáik: Boxi, Detti és Drót (országos rajzfilmünnep) – 14:30

Boxi mesék:

Válogatás a KGB Stúdió animációs sorozatából. Kartomi, a csintalan papírfiú és Boxi, a kartonkutya különös történetei elevenednek meg egy gyermek képzeletbeli, háztartási hulladékból épült világában. Sorozatunk összes szereplője a valóságban is kivágható és összehajtogatható papírból. 4 éves kortól ajánlott, de a felnőtteknek sem okozunk csalódást.

Detti és Drót:

Detti és hűséges kutyája, Drót elválaszthatatlan barátok, akik mindig fantasztikus kalandokba keverednek. Detti képes megállítani az időt, kutyája pedig emberi nyelven beszélni. Borbolya a segítőkész boszorkány pedig mindig kisegíti a kis barátokat egy-egy nem várt ötlettel. Probléma nem marad megoldatlanul.

A matinévetítéseken és az Országos Rajzfilmünnep vetítésein való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek száma miatt a BMKK jegypénztárában váltható regisztrációs jegy bemutatása kötelező.

Október 25-28.:

Pelyhes – Kalandra fel! /Ploey – You Never Fly Alone/ – 16:00

izlandi-belga animációs kalandfilm, családi film, 83 perc, 2018, 6+

Szereplők Ploey – Jamie Oram

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át a zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen folytán lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára szüksége lesz, hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját. Szerencséjére a kalandban segítségére lesz megannyi új barát.

Csillag születik /A Star is Born/ – 18:00

amerikai zenés film, filmdráma, 135 perc, 2018, 12+

Szereplők Ally – Lady Gaga

Jackson Maine – Bradley Cooper

A show business kegyetlen és kiszámíthatatlan: de mennie kell. Jackson Maine (Bradley Cooper) valaha híres volt, de az ital és az örök turnézás kiszívta minden erejét. Leáldozóban van a csillaga. Ám megismerkedik egy fiatal, naiv és ismeretlen énekesnővel (Lady Gaga), akiben meglátja a zsenit. A férfi támogatja felfedezettjét, és közben beleszeret. Egyre szenvedélyesebb viszonyuk közben egyre jobban el is távolodnak egymástól: mert az ismeretlen lány pályája fantasztikus ütemben ível felfelé.

A világ legnagyobb popdívája, Lady Gaga hatalmas elődjeit követi: a történetet 1937 óta Janet Gaynor, Judy Garland és Barbra Streisand főszereplésével filmesítették meg. A modernizált változat egyben Bradley Cooper rendezői bemutatkozás is. A film egyes jeleneteit a 2017-es Coachellán forgatták, ahol Lady Gaga headlinerként lépett fel.

Defekt /Downrange/ – 20:30

japán-amerikai akcióthriller, horror, 90 perc, 2018, 16+

Szereplők Jodi – Kelly Connaire

Keren – Stephanie Pearson

Todd – Rod Hernandez

Egy fiatalokból álló baráti csoport tagjai izgalmas ötletnek tartják, hogy egy hosszú felfedezőútra induljanak, így szakadva el a szokványos napok unalmától, ám amikor autójuk defektet kap egy elhagyatott úton, akkor az, ami korábban még ideális kikapcsolódásnak tűnt, egyenesen rémálommá válik. Térerő nincs, segítséget senkitől sem tudnak kérni, és kiderül, hogy a defekt okát nem a véletlen számlájára kell írni. Valahol a távolban ugyanis egy mesterlövész figyeli őket, amikor pedig eldördül az első lövése, a csapat azonnal megtapasztalja, milyen érzés űzött vadnak lenni…

Ryuhei Kitamura, az Éjféli etetés, valamint két kultikus alkotás, a Versus és az Azumi rendezője bűnösen szórakoztató horror-thrillerjében sokadszorra is megmutatja, hogy kevesen képesek nála mesteribben adagolni a feszültséget. A Downrange – Defekt egy váratlan fordulatokban bővelkedő film, mely nézőjét az első perctől fogva megragadja, és nem ereszti el egészen a lezárásig.