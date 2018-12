Ünnepre hangolódik gyermek és felnőtt

Az elmélyülésre való igény és az izgatott ünnepre készülő sürgés-forgás együtt volt a Tolnai Kulturális Központ hétvégi „Adventi ablaknyitogató” programjain és a szekszárdi eseményeken is.

A Danubia Tamburazenekar pattogó muzsikájára tapsolt a Béla király téren a Szekszárdi Advent közönsége a múlt hét szombat délutánján. A vasárnap ugyancsak zenével folytatódott, hiszen Suba Attila & The SoulFool Band mutatkozott be az érdeklődőknek.

A mai napon az immár hagyományos 17 órai kezdettel Táncos karácsony címmel a PTE IGY Gyakorlóiskola, ami és Gyakorlóóvoda műsora tekinthető meg. A Szívküldi Dalkör és Maller Piroska előadásában karácsonyi dalok csendülnek fel, majd az Iberican Táncegyesület tagjai lépnek színre. Ugyancsak karácsonyi dallamokat adnak elő a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvónői.

Az elmélyülésre való igény és az izgatott ünnepre készülő sürgés-forgás együtt volt a Tolnai Kulturális Központ hétvégi „Adventi ablaknyitogató” programjain.

Pénteken délelőtt gyermekeknek szóló színházi előadás zajlott a Lovardában. Délután Johanovits László rádiótörténeti kiállítása nyílt meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szombaton délutántól a MAG-Házban mézeskalácsot lehetett díszíteni, a Lovardában pedig rengeteg érdekes elfoglaltságot kínáltak a gyerekeknek és a felnőtteknek. Ki lehetett próbálni az Ökocsiga játszóház különféle játékait, a Kis Kézműves Tanoda segítségével pedig a kézműveskedést. De aki akart, sakkozhatott is. Mindemellett adventi vásár is zajlott. Volt zsíros kenyér, forralt bor, puncs, tea is, az italok vásárlásával a Háló alapítvány jótékony céljait lehetett támogatni. Az eseményre a Mikulás is ellátogatott. Mindez pedig egy kellemes, karácsonyi zenékkel aláfestett színes kavalkáddá állt össze. Az est csúcspontja idén is egy koncert volt: a Ghymes együttes lépett fel, Mennyből az angyal című műsorával.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS