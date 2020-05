Vers és kép, másképp – új kiadvány jelenik meg

Hamarosan megjelenik Szatmári Juhos László és Wessely Gábor könyve, a Hal volt, hal nem volt… A szerzőpáros öt évvel ezelőtt már közreadott egy hasonló munkát, Kilóg a sor(t)ból címmel. Érzékelhető a címekből, hogy a tartalom szellemes, szórakoztató, itt-ott pikáns.

Szatmári Juhos László elsősorban szobrászként ismert – ő készítette például a szekszárdi Borkutat –, Wessely Gábor pedig lapunkban is publikáló tollforgató. Közös köteteik oldalpárokból állnak: egy kép, egy vers, egy kép egy vers… Az előszóban így ajánlják az új kiadványt az olvasók figyelmébe: „Évtizedek írásos és rajzi munkáiból merítgetve született ez a kötet. És most a vizuális élményre is vágyó olvasó meríthet a merítésből. Bárhol belekukkanthat, a részek önállóan is élnek, de azért összeállnak egy kerek egésszé. Nem a két szerző munkásságának legjava az itt bemutatott anyag, hanem az egy szálra felfűzött igaz (és hamiskás) gyöngyök sora. Ez a szál a humor.” A könyv első bemutatója a tolnai könyvtárban lesz, a veszélyhelyzet feloldása után.