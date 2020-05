Daniel Radcliffe és más sztárok olvassák fel a Harry Potter első kötetét

A felvételeket hetente teszik közzé a harrypotterathome.com honlapon, az audiováltozatokat pedig szintén ingyenesen a Spotifyon.

Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé – számolt be róla kedden a Variety.com.

A Harry Potter-regényfolyam hivatalos honlapja, a Wizarding World kedden hét sztár nevét hozta nyilvánosságra a Twitteren, akik részt vesznek a felolvasásban: Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni és Eddie Redmayn. Mint írták, további hírességek is csatlakoznak később.

Az első Harry Potter-kötet mind a 17 fejezetét felolvassák nyár közepéig. A felolvasásokról készült felvételeket hetente teszik közzé a harrypotterathome.com honlapon, az audiováltozatokat pedig szintén ingyenesen a Spotifyon.

Az első fejezetet a Harry Potter-fimekben a főhőst alakító Daniel Radcliffe olvassa fel. Ez a felvétel már meghallgatható a wizardingworld.com/chapters/reading-the-boy-who-lived honlapon és a Spotifyon is.

A Wizarding World Digital és Rowling ügynöksége, a Blair Partnership a koronavírus-járvány alatt hozta létre a Harry Potter at Home kezdeményezést, hogy a tanárok az oktatási platformokon szabadon felolvashassanak az egyébként jogdíjas regényekből. A Harry Potter at Home programjának része a sztárokkal szervezett felolvasás-sorozat is.

A hétkötetes Harry Potter-regényfolyamból világszerte már több mint 500 millió példány kelt el. A Harry Potter és a bölcsek köve című első kötetből több mint 120 millió példányt vásároltak meg az olvasók.