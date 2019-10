Kifogással éltek, fellebbeztek

A választási eredmény megállapítása kapcsán fellebbezés és a választás napján történtekkel kapcsolatban kifogás is érkezett Szekszárdon, a helyi választási bizottsághoz. Ezeket továbbították a területi választási bizottság felé. A jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatban dr. Gábor Ferenc, a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője, megyei főjegyző ma még nem tudott részletekkel szolgálni, mint mondta, azokat holnap vizsgálják meg.

Fellebbezést egyébként csütörtökön 16 óráig lehetett benyújtani, az elbírálásra pedig három nap van. Ha a szavazatok újbóli számlálása is felmerül, akkor ez hat napra hosszabbodik. A választás napján felmerült jogsértésekkel kapcsolatban szintén három napig lehetett kifogást benyújtani, így mostanra ennek is lejárt a határideje. Dr. Gábor Ferenc még egy tamási esetről számolt be. Elmondta, hogy a kifogást a helyi választási bizottság elutasította. Az eset miatt a kifogást benyújtó személy fellebbezett, azt holnap bírálja el a területi választási bizottság.