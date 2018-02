Megvan, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet

A 888.hu hírportál értesülése szerint a jelölt Orbán Viktor néhai tanácsadójának, Arthur Finkelsteinnek a barátja. A portál felidézi: amikor Cornstein tizenhat évvel ezelőtt New York-i számvevői pozícióra hajtott, Donald Trump és Arthur Finkelstein együtt támogatta őt ebben a törekvésében.

A jelölést kommentálva azt is megjegyzik, szerintük

David Cornstein 78 éves New York-i üzletember, ékszerkereskedő. Nagyszülei apai ágon Oroszországból, anyai ágon pedig Magyarországról emigráltak az USA-ba.

A Fehér Ház közleménye szerint Cornstein jelenleg a Pinnacle Advisors cég elnöke, korábban pedig vezető tisztségeket töltött be a Nasdaq amerikai részvénytőzsdén dollármilliárdos értékben jegyzett Finlay Enterprise vállalatnál.

A New Yorkban született Cornstein korábban a New York City Off-Track Betting Corporation lóverseny-fogadásszervező vállalat elnöke volt, alelnökként szolgált a város gazdaságfejlesztési társaságánál.

Az üzletember New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, illetve a Battery Park városi tanácsának tagjaként is tevékenykedett, valamint a Jacob Javits Development Corporationnál is dolgozott.