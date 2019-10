A jubileumi, 15. Prima Gálán díjazzák megyénk kiválóságait

Jubileumi, 15. Alkalommal rendezi meg Szekszárdon a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei Szervezete a Prima Díjkiosztó Gálát, 2019. November 08-án, ahol idén is nagy figyelem övezi a Közönségdíjas jelölteket. Ahogy minden évben, idén is lehetősége van a megye lakosságának kiválasztani a 3 jelölt közül, hogy ki nyerje meg a különleges díjat. Szavazni SMS-ben lehet, október 29-től, november 07-ig.

A voksokat normál díjas SMS formájában fogadják a jelöltekhez tartozó telefonszámon. A szavazás menetéről keretes írásunkban olvashat. A 2019-es Prima Közönségdíjra jelölteket az alábbiakban, ABC sorrendben mutatjuk be olvasóinknak.

Pálinkás Joli – Antritt Rádió, Szekszárd – (06303444685 A)

1994. február 28-án férjével, Pálinkás Csabával indította el a Rádió Antritt-ot, ami immár 25 éve működik töretlen sikerrel. 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Művelődésszervezői Szakán szerzett diplomát. Ekkor már csak családi vállalkozásukban, a Rádió Antrittban dolgozott. 2004-ben férje meghalt, így a rádió irányítása rá és 20 éves fiukra maradt. Nem tudták, hogy Csaba nélkül meg tudnak-e birkózni ezzel az óriási feladattal, de nagyon akarták, hogy Csaba legnagyobb „szerelme” a Rádió Antritt tovább működjön. Maximális erőbedobással, lelkesedéssel és szakmai alázattal végzett munkájának köszönhetően a családi vállalkozásként indult szolgáltatás, ma már megyénk, a térség egyik legfontosabb rádiója.

Pálinkás Joli így nyilatkozik erről az időszakról: “Az, hogy ez sikerült azt a kollégáinknak, a hallgatóinknak és természetesen a mellettünk kitartó ügyfeleknek köszönhetjük. Munkánk elismeréseként 2006-ban elnyertük a „Szekszárd város javáért” kitüntető címet, 2009-ben pedig a „Bazsonyi Arany” Mecénás díjat. Alapelvünk az évek során változatlan: a vételkörzetben élőknek szeretnénk nap, mint nap színvonalas rádióműsort készíteni, őket szórakoztatni, számukra hasznos információkat szolgáltatni. Legfőbb célunk hallgatóink és hirdetőink elvárásainak megfelelni, az ő igényeiket kielégíteni.”

A Rádió Antritt-on kívüli életét próbája sokoldalúan kihasználni. Nagyon büszke a családjára. Élete legnagyobb szerelmei az unokái: a fia családjában Zsófi és Szilvi, akik 4 és 1,5 évesek, a párja családjában pedig Rita 10, Csilla 4 éves.

Pálinkás Joli könnyen megtalálja a hangot azokkal az emberekkel, akikkel a munka során kapcsolatba kerül. Mindez talán a nyitottságának és szociális érzékenységének köszönhető. A rádióban is próbál olyan munkakörülményeket és családias hangulatot kialakítani, hogy a kollégái majd ugyanezt mondhassák el a Rádió Antrittban eltöltött éveikről. Nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy mind ezt itthon, Szekszárdon, a családja, a barátai és a számára kedves ismerősök közelében tudta megvalósítani.

Sebestyén István – Énekes – mesemondó, Kakasd – (06303444685 B)

Sebestyén István tízgyermekes bukovinai székely családból származik. Szülei 1941-ben települtek a bukovinai Andrásfalváról Bácskába, ahonnan 1944-ben menekültek a Völgységbe. Végül Kakasdon telepítették le őket.

Édesanyja, édesapja kiváló énekesek, mesemondók voltak, Magyarországra kerülésük után is gyakorolták és gyermekeiknek is megtanították az andrásfalvi jeles napi szokásokat. Sebestyén István gyönyörű hangú, nagy tehetségű gyermek volt, állandó szereplője lett a hagyományőrző közösség dramatikus szokásainak. Így eshetett meg, hogy tíz esztendős korában a faluban gyűjtő népzenekutatóknak, édesanyjával elénekelték az egész betlehemes játék zenei anyagát. A felvétel a Zenetudományi Intézet gyűjteményében ma is megtalálható.

Elmondása szerint az 1992-ben, Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából, Érden rendezett országos népdal- és mesemondóverseny győzteseként döbbent rá, hogy milyen nagy kincs van a birtokában. Olsvai Imre népzenekutató biztatására és támogatásával számba vette a saját dal- és mesekincsét, és ezt követően tudatosan kezdte bővíteni a repertoárját. Rendszeresen részt vesz népdalversenyeken, népzenei és mesetáborokban tanít, és sok- sok örömöt szerez hallgatóságának különböző művelődési alkalmakkor. Több elismerés és díj büszke tulajdonosa: 2002 Kimelet Nívódíj, X Országos Népzenei Találkozó Bonyhád, 2004 Kárpát – medencei Nagydíj, Vass Lajos Népzenei Verseny, 2016 Sebestyén Ádám díj a 10 éves hagyományőrző tevékenységért, 2014 Népművészet Mestere Díj… és a felsorolást még folytathatnánk.

Zsikó Zenekar – Bátaszék (06303444685 C)

A Zsikó Zenekar a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny felfedezettje, a 2014-es évad legjobb három vonósbandájának egyike. A magyar népzenei élet kiemelkedő ifjú muzsikusaiból álló banda,a népzenei kultúra szépségét és értékét hirdeti.A zenekar egyedisége a muzsikusok tökéletes összhangjában, valamint a női-férfi testvérpár énekhangjában rejlik. A zenekar sorra hódítja meg kisebb és nagyobb színpadok közönségét, itthon és külföldön egyaránt. Rendszeres fellépői a hazai hagyományőrző fesztiváloknak és rangos eseményeknek.

Zsikó Zoltán teljesítményét már Junior Prima-díjjal is elismerték, húga, Zsikó Zsuzsanna is a Zeneakadémián csiszolgatta tehetségét, ők ketten adják a zenekar énekművészeti pillérét.

„Zsikó Zoltán és zenekarának fiatal muzsikusai hiteles népzenei hagyományaink megőrzését, lelkünk ápolását, nemzetünk megmaradását küldetésükként vállalják. S mindezt azért teszik, hogy szebb legyen világunk.”

Dr. Béres József

A ZENEKAR TAGJAI

Zsikó Zsuzsanna ének

Zsikó Zoltán ének (Junior Prima Díj)

Kovács Márton hegedű (Junior Príma Díj)

Hegedűs Máté hegedű Margetán Máté fúvós hangszerek

Ifj. Ürmös Sándor cimbalom (Fölszállott a páva szóló hangszer kategória I. hely)

Fekete Márton „Kispuma” brácsa (Junior Príma Díj)

Lelkes András nagybőgő