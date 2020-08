Egy reklám, amit mindenkinek látni kell!

Nincs annál idegesítőbb, mint mikor szeretnél megnézni egy videót, de helyette egy reklám ugrik fel. Jobb esetben pár másodperc után tovább tudod léptetni, rosszabb esetben viszont végig kell nézned.

A Nike viszont most nagyot durrantott, és egy olyan reklámmal állt elő, amit látva mindenkinek tátva marad a szája. A csapból is ez folyik, a videó YouTube-on átlépte a 41 milliós megtekintést. Ha még nem láttad, itt az ideje, hogy Te is szánj rá 1,5 percet:

You Can’t Stop Us | Nike

A sport ereje: a közös siker

Bár az osztott képernyős megoldás és a mögötte húzódó vágási munka teszi elképesztően látványossá ezt a reklámot, de közben a mondanivalóról sem szabad megfeledkezni. A Nike az elfogadásra, a kitartásra hívja fel a figyelmet. A sportcsillagok mellett amatőr sportolók is feltűnnek a videóban, és az osztott képernyőnek köszönhetően válik eggyé a sportteljesítményük. Ezzel is felhívva a figyelmet az emberek közötti egyenlőségre.

A reklám fontos gondolatokat igyekszik átadni. Sportolóként sosem vagy egyedül és ez a közös erősségünk. Egyként küzdünk, csapatként vívjuk meg a csatáinkat. Ha hátráltatnak minket, még erősebben térünk vissza. Sportolóként tudjuk, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, de megtaláljuk a megoldást, és ha kell, változtatunk. Semmi sem szabhat határt annak, amit közösen elérhetünk.

Ez a fajta gondolkodásmód hűen tükrözi mindazt a filozófiát, amit a Nike a termékeivel képvisel. A Nike küldetése, hogy minden emberből kihozza a maximumot. Azon dolgoznak, hogy minden sportolóhoz – legyen az profi vagy éppen amatőr – eljusson az általuk fémjelzett innováció, az inspiráció, ami jobb és jobb teljesítményre ösztönzi őket.

Tippek otthoni sportoláshoz

A Nike reklámja a COVID-járvány miatt is abszolút időszerű. Kitartásra ösztönöz akkor is, ha nincsenek meg a megszokott feltételek. Merthogy sportolni otthon, akár a négy fal között is lehet.

Öltözz át!

Akár edzőterembe mész, akár futni készülsz, akár otthon szeretnéd átmozgatni magad a megfelelő öltözet elengedhetetlen. Bár az alsó és felsőruházat is nagyon fontos, de még nagyobb szerepe van a megfelelő lábbelinek. A sportoláshoz szükséged van egy, a lábfejedhez tökéletesen illeszkedő sportcipőre.

A Nike sportcipői tökéletesek akár edzőteremben szeretnél sportolni, akár otthon szeretnél edzeni. Amellett, hogy a Nike sportcipői ránézésre is nagyon trendik, úgy lettek tervezve, hogy azok maximálisan segítsék a sportolókat, hogy kihozhassák a legjobb teljesítményüket.

Az ecipő kínálatában számtalan Nike sportcipő közül válogathatsz. Könnyedén kiválaszthatod az általad választott mozgásformához passzoló, színben, formában neked tetsző Nike sportcipőt.

Szerezz be néhány egyszerű sportfelszerelést!

Az otthoni edzés egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell komoly összegeket kiadni edzőtermi belépőkre, elegendő néhány egyszerűbb és jóval pénztárcabarátabb eszközt beszerezni. Néhány súlyzó, ugrókötél, gumiszalag, esetleg egy kettlebell, mind-mind remek eszközök, hogy akár otthoni körülmények között is tudj edzeni. Egy polifoam vagy jógamatrac pedig sokkal kényelmesebbé teheti a talajon végzett gyakorlatok kivitelezését.

Ne vedd félvállról!

Az otthoni környezet nehézsége, hogy nem annyira motiváló a közeg, mintha egy teli edzőteremben próbálnál sportolni. A közös sportnak van egyfajta húzóereje, nagyobb teljesítményre ösztönöz, motivál, hogy még egy sorozatot meg tudj csinálni. Otthon ez a motiváció hiányzik, de ha ezzel tisztában vagy és kellően elszánt, nem lesz gond. Előre tervezd el, hogy mit fogsz edzés során csinálni, és igyekezz ehhez tartani magad.

A sport rólunk, értünk szól

Bármilyen nehéz helyzet is adódik a sport mindig egy fogódzkodója lesz az embereknek. A közös teljesítmény eggyé kovácsol minket. A Nike erre a filozófiára építve fejleszti a sportcipőit, a sportruházatait, hogy legyen szó akár otthoni edzésről, akár edzőtermi sportolásról, mindig megtalálhassuk köztük a nekünk tökéleteset.