A kosárlabdával álmodik a díjazott Djokics Zseljko

Plusz motivációt adnak, feltöltik az embert az elismerések, mondta Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női csapatának szakvezetője, aki a napokban vehette át a Sipos Márton-díjat.

Jámbor Attila (2017) és Márkus István (2018) után idén Djokics Zseljkónak ítélte oda a megyei közgyűlés a Sipos Márton-díjat, a megye sportjáért végzett eredményes munkája elismeréséül.

Az újvidéki szakember Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában tartott ünnepségen vette át az elismerést Süli Jánostól, az atomerőmű bővítéséért és fejlesztéséért felelős minisztertől, illetve Fehérvári Tamástól, a megyei közgyűlés elnökétől.

„Jó érzéssel tölti el az embert, ha mások is elismerik a munkáját, plusz motivációt adnak számomra az ilyen díjak – mondta a 43. születésnapját decemberben ünneplő szakember, aki a negyedik teljes szezonját kezdi az Atomerőmű KSC Szekszárd kispadján. – Üres szavaknak tetszik, de nem azok: nekem két szerelmem van, az egyik a családom, a másik pedig a kosárlabda. A párom és a gyerekeim biztosítják számomra azt a nyugodt hátteret, ami ahhoz kell, hogy ilyen eredményes munkát végezhessünk a szekszárdi csapattal. Aki ismer engem, az jól tudja, hogy a kosárlabdával kelek, a kosárlabdával fekszek és a kosárlabdával is álmodok. Máskülönben nem lehetne így csinálni” – fogalmazott a vajdasági szakvezető.

Djokics Zseljko kiemelte: ezt a díjat nem egyedül ő kapta, hanem a játékosai, a stábjának tagjai, a klubjának vezetői és a szurkolói együttesen érdemelték ki, azaz mindenkinek szól a díj, akik részesei ennek a sikerkorszaknak.

„Tudom, hogy Sipos Márton egy csúcsokat felállító remek úszó volt, s azt is tudom, hogy nagyon fiatalon, súlyos betegségben hunyt el – folytatta Djokics Zseljko. – Azt viszont eddig nem mondtam senkinek, hogy amikor a gyerekkoromat töltöttem Újvidéken, nyaranta mindig átúsztuk a Dunát. Nekem azok a nyarak jelentették az első igazi kihívásokat. Tudni kell, hogy a folyó olyan, hogy ha a közepén megállsz, elsüllyedsz, ezért sosem szabad megállni. Úszni, úszni és úszni kell folyamatosan. Itt tanultam meg azt, hogy soha nem szabad megállni, mindig menni kell előre, mert ha megállsz, vége van! Kosárlabdaedzőként is ezt tartom a szemem előtt, mindig előre tekintek, mindig kell célnak lenni, mert csak így tudsz a legjobbak között maradni. Most, hogy átvehettem ezt a díjat, elgondolkodtam rajta, hogy immáron tizenöt éve dolgozom a szakmában, de még ma is ugyanúgy, ugyanolyan lelkesedéssel csinálok mindent, mint annak idején, amikor elkezdtem” – fogalmazott a szakember.

Djokics Zseljko 2016 februárjában lett az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője. A szezon végén a hetedik helyet szerezte meg csapatával. A 2016/2017-es idényben a magyar bajnokságban ezüstérmet nyert irányításával a szekszárdi csapat, a 2017/2018-as szezonban megnyerte a Magyar Kupát, s a bajnokságban ismét második lett. A 2018/2019-es idényben a kupaezüst mellett egy bajnoki ötödik hely volt a mérleg. A nemzetközi kupában (Európa-kupa) pedig rendre ott volt csapatával a rájátszásban.