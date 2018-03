A lepattanózás megnyerése kevés volt

Somogyfoki Pétert elveszítette a BKSE, minimum négy hét pihenő vár rá.

Másfél negyedig tartotta magát a Vasas Akadémia otthonában a Knipl Kft. Bonyhádi KSE, de szezonbeli 15. vereségével a már nem alsóházi rájátszást érő nyolcadik helytől is egyre távolabbra került (öt meccs van hátra, s négy győzelem a lemaradása).

Morgen Frigyes csapata abban a 15 percben gyakorlatilag lekosárlabdázta az akadémistákat. Tudták, hogy belső poszton nincs sok keresnivalójuk a nagyon atletikus angyalföldiek ellen, így a palánkok alatti játékot próbálták erőltetni. Ehhez Baki Sándor (12 pont, 11 lepattanó), Somogyfoki Szabolcs (8 pont, 7 lepattanó) és Tömösváry Máté (10 pont, 9 kiharcolt fault, 7 lepattanó) révén meg is voltak az embereik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A lepattanózást velük meg is nyerte a BKSE, de minden más statisztikai mutatóban (gólpassz, eladott labda, szerzett labda) alulmaradt. A Vasas fiataljai fizikálisan felőrölték a bonyhádiakat, akik a második félidőben már alsó posztokon sem tudtak dominálni.

A völgységiek helyzetét az sem könnyítette meg, hogy hét perc után le kellett cserélni Somogyfoki Pétert, akinek valószínűleg elszakadt a bokaszalagja. „A legderűlátóbb esetben is minimum négy hét a lábadozási idő. Gyakorlatilag addigra vége is a szezonnak” – mondta Morgen Frigyes, aki Gombos Ádám után másik irányítóját is elveszítette.

Férfi NB I/B, Piros csoport, a 21. fordulóban

Vasas Akadémia–Knipl Kft. Bonyhádi KSE 86–67 (14–15, 27–16, 21–18, 24–18). Bonyhád: Somogyfoki P. 2, Lazics 21/6, Baki S. 12/3, Tömösváry 10/3, Grebenár 4. Csere: Somogyfoki Sz. 8, Csobán 5/3, Kovács B. 2, Major, Jilling 3/3, Pechár, Fetzer.

A völgységiek szombaton az MTK Törökbálintot fogadják Zombán (19.30 óra).