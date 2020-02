A Majos is kétgólos hátrányból állt fel az UFC ellen

Nyolc gólt hozott az NB III-as Szekszárdi UFC és az NB III-ba tartó Majosi SE szombati felkészülési mérkőzése. Tihanyvári László volt elégedettebb.

Négy gólt lőni egy magasabb osztályban szereplő csapatnak minden esetben dicséretes. Így gondolta ezt Tihanyvári László, a majosiak edzője is, aki elégedett volt csapata teljesítményével.

„Jó iramú meccs volt, az előre játékunkkal elégedett vagyok, hiszen négy gólt szereztünk, de a védekezésünk még nem idézi az őszit, az eddigi edzőmeccseinken annyi gólt kaptunk, mint a fél szezonban – mondta Tihanyvári László. – Sajnos hiányzik Szőts Attila, Nagy Norbert és Lizák Péter, remélem, hogy mielőbb csatlakozni tudnak hozzánk. Tavaly az volt a bajunk, hogy a felkészülési időszakban játszottunk jól és mire elkezdődött a bajnokság, elfogyott a lendületünk. Most viszont gyengébben kezdtünk, és folyamatosan, meccsről meccsre javul a játékunk. Azt gondolom, hogy az erőnlétünkkel nem lesz gond, reméljük, hogy a formánkkal sem. A Szekszárd nagyon jó csapat, jól erősítettek, sokkal erősebbek lesznek, mint ősszel voltak” – tette hozzá a tréner.

Ebben bízik Dienes Pál, az UFC edzője is, aki csalódott volt amiatt, hogy csapata ismét leadta kétgólos előnyét, mint tette azt a pécsváradiak ellen (a baranyai őszi elsővel 2–2-re végezett a Szekszárd).

„Négy gólt nem, hogy a majosiaktól, de másik csapattól sem szabad kapni. Sajnos ismét előjöttek azok a védekezésbeli hibáink, azok az egyéni kihagyások, amik ősszel is jellemeztek bennünket. Azért is vagyok bosszús, mert amíg a pécsváradiak ellen sort cseréltem, és a baranyaiak a második félidőben kihasználták, hogy fiatalok vannak a pályán, addig most csak néhány helyen változtattam. Minden edzésen azon dolgozunk, hogy rendben legyen a védekezésünk, erre jönnek ezek a hibák, amikre nem lehet felkészülni. A támadójátékunk rendben van, többet birtokoltuk a labdát, jól passzoltunk, megvoltak a helyzeteink, amelyekből négyet értékesítettünk is. Ez kell majd a bajnokságban is” – zárta.

A szekszárdiak szombaton az ugyancsak NB III-ban szereplő Bicskei TC otthonában lépnek pályára (13 óra), a rajt előtti hétvégén, március 1-jén pedig az ugyancsak harmadik vonalban játszó Balatonlelle SE-t fogadják (13 óra).

A Közép csoport tavaszi nyitókörében, március 8-án, vasárnap az FC Dabas látogat Szekszárdra.

Felkészülési mérkőzés

Szekszárdi UFC–Majosi SE 4–4 (2–1)

Szekszárd: Mityók – Rácz F. (Kvanduk József), Márton E., Dudás (Füredi), Királyházi (Béla D.) – Forró, Zachán – Kesztyűs M., Turi T. (Budai), Fejős Á. – Péter A. Vezetőedző: Dienes Pál.

Majos: Steinbach G. – Szeiler, Mathesz, Bognár S., Gere – Kovács G., Hegedűs P. – Vituska N., Hock, Petrovics T. – Steinbach M. Csere: Kovács R., Jerabek, Sztruhár B. Edző: Tihanyvári László.

Gól: Péter A. (28., 41., 66., az elsőt 11-esből), Forró (61.), illetve Hegedűs P. (12.), Vituska N. (48.), Steinbach M. (78.), Hock (89.).

Borítókép: A majosi Gere Oszkár rúgja el a labdát a szekszárdi Kesztyűs Máté elől