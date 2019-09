A PVSK-t legyőzte, a házigazdától kikapott az ASE Kaposváron

Két szoros mérkőzést játszott a kaposvári Orosz László Emléktornán az Atomerőmű SE együttese, amely az elődöntőben négy ponttal győzte le a PVSK-t, a döntőben azonban két ponttal alulmaradt a házigazdával szemben.

Az eredményeknél is fontosabb azonban a paksi kosarasok teljesítménye. Az élen az amerikai Shannon Evans járt, aki bizonyította: megérte rá várni az Atomvárosban. Úgy tűnik, az irányító vállsérülése már a múlté, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a két mérkőzésen összesen 49 (!) pontot dobott, közbe tizenegy triplát. Mellette a szintén tengerentúli Orlando Coleman is kétszámjegyű pontot szerzett, ami azt sejteti, vele is jól jártak a paksiak.

„Nagyon hasznos tornán vettünk részt, úgy gondolom, hogy ebben az időszakban nekünk is szükségünk volt ilyen jellegű mérkőzésekre, mert ezekből tudjuk levonni azokat a következtetéseket, amelyek a fejlődésünkhöz és a finomhangolásunkhoz szükségesek – fogalmazott Dzunics Braniszlav a paksiak hivatalos oldalán. – Sajnos a döntőben center nélkül maradtunk (Trey Porternek az első negyedben kiment a bokája – A szerk.), ezáltal teljesen más szerkezetben kellett játszanunk. Szervezetlennek láttam a csapatot, de a harciasság az meg volt a fiúkban” – tette hozzá az atomvárosiak vezetőedzője.

Orosz László Emléktorna, elődöntő: Pécsi-VSK Veolia–Atomerőmű SE 87–91 (32–23, 17–25, 15–23, 23–20). ASE: Evans 26/18, Kis R. 2, Coleman 14/6, Lóránt P. 10, Early 8. Csere: Harris 11/9, Kovács Á. 7/3, Kalmár, Porter 11, Pajor, Valerio Bodon, Szalai 2. Döntő: Kaposvári KK–Atomerőmű SE 74–72 (17–12, 22–20, 16–23, 19–17). ASE: Evans 23/15, Coleman 15/6, Lóránt P. 6, Early 17/6, Porter 2. Csere: Harris 3/3, Kovács Á. 4, Kalmár, Pajor, Valerio Bodon, Szalai, Kis R. 2.