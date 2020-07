A semmiből épített sikerklubot a fővárosból érkező Rácz Petra

Nincsen elengedve küzdősportot képviselő klubokkal Tolna megye, de abban a szűk szegmensben kiemelkedő eredményeket tud felmutatni a nyolc éve gyakorlatilag a semmiből létrehozott Alisca Taekwondo Klub.

„Budapesten űztem a sportot, de nyolc éve jött az életemben egy lehetőség, hogy Szekszárdra költözzek. A taekwondóról nem akartam lemondani, de miután a közelben nem volt lehetőségem edzeni, megalapítottam a ma is működő klubot – mondta lapunknak Rácz Petra, a szekszárdi klub vezetője. – Nem volt a terveim között, hogy edzősködjek, sokáig csak élveztem, hogy sportolhatok, ám idővel úgy éreztem, magasabb szinten szeretném ezt csinálni, ezért a fővárosba feljárva elvégeztem az edzői képzést.”

Ahogy az új kluboknál, főleg egy kevésbé ismert sportággal, mint a taekwondo, úgy itt sem ment minden zökkenőmentesen kezdetben. Az első évben nagy volt a fluktuáció, de az idő előrehaladtával egyre többen, s egyre kitartóbban kezdtek járni az edzésekre. Ez ahhoz vezetett, hogy tavaly már hatvankét tagja volt a klubnak.

„Korosztályban igen vegyes a kép, hároméves a legfiatalabb sportolónk, negyvenöt pedig a legidősebb. Mindez azzal indokolható, hogy a szülő, amikor elhozza gyermekét, nem üli végig, inkább beszáll az edzésbe, s azon kapja magát, hogy ő maga is a kis családunk részéve válik” – folytatta Rácz Petra, akit nemrég az a megtiszteltetés ért, hogy az országos szövetség közreműködésével bekerült az Utánpótlás Edző Programba.

„Minden régióban van egy utánpótlásedző, a pozíciót az kapta meg, aki a legtöbb fiatallal foglalkozik. Annak idején nem volt kérdés, hogy ebben a térségben a pécsi kollégám, Árgyelán Zsolt kapja, akihez régen magam is gyakran lejártam edzeni. Ez a pozíció idén olyan plusz adminisztratív feladatokkal jár, amit ő már nem tudott tovább vállalni, s engem javasolt utódjának. Ez nagy megtiszteltetés, amit ezúton is köszönök neki. Ha tehetek egy kis kitérőt: egy korábbi interjúban helytelenül fogalmaztam ebben a témában, remélem, hogy ennek ellenére a jó viszony továbbra is meg fog maradni a két klub között” – fogalmazott a szekszárdi egyesület vezetője, edzője.

Az új pozíció kapcsán Rácz Petra alapított a klubon belül egy utánpótláscsapatot, akiknek többsége túl van már néhány versenyen, többek között a tavalyi országos bajnokságon, ahol hat sportolóval három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett a klub.

Nekik a nyári időszakban heti négy edzésük van, kettő személyesen Szekszárdon az atlétikapálya tövében vagy a Sport utcában, egy online, egy tréninget pedig kiadott edzésterv alapján kell elvégezniük.

A koronavírus az aliscásokat is érzékenyen érintette, a kialakult helyzet miatt a márciusra tervezett diákolimpia is elmaradt. Rácz Petra elmondta, a kevés klub miatt a „normál életben” sincs sok verseny az országban, a diákolimpia mellett az országos bajnokság a másik nívós küzdőverseny itthon. A járvány miatt előbbi elmaradt, s valószínűleg már nem is lesz pótolva, de bízik benne, hogy a novemberre kiírt ob-t sikerül megtartani.

Addig is marad a felkészülés, a nyárra tervezett külföldi versenyek ugyanis előreláthatóan szintén elmaradnak. Lesz helyette edzőtábor Szálkán július 20. és 26. között, ahova a sportággal megismerkedni vágyókat is várják.

Korán kezdte a fiatal taekwondós A klub egyik legígéretesebb versenyzője Dombi Regő András, aki kilencéves kora ellenére már ötödik éve taekwondózik. Pedig eleinte a karate vonzotta, mégis, amikor négyévesen megismerkedett a mostani sportágával, egyből beleszeretett. „Minden küzdősportban más a rúgás, de amikor eljöttem az első edzésre, nekem ez a technika tetszett meg a legjobban” – mondta. Rácz Petra hozzátette, akkor még nem létezett az oviscsoport, így a nála pár évvel idősebb társakkal kellett felvennie a versenyt, de komolyságban, odafigyelésben és mozgásban is megütötte már akkor azt a szintet. „Vagy bronzérmet szerzek vagy aranyat, ezüstöt nem” – jelentette ki Regő, akinek fejlődése a kezdetek óta töretlen, tavaly országos bajnok lett súlycsoportjában.

Borítókép: Dombi Regő András kilenc éves kora ellenére már ötéves múlt van a háta mögött