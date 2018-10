A Sopron maradt veretlen a rangadó után

A bajnoki címvédő Sopron Basket 67-56-ra győzött a tavalyi döntős Atomerőmű KSC Szekszárd otthonában. Djokics Zseljko együttese 19 sikerrel megvívott bajnoki után kapott ki saját csarnokában.

A Sopron és a Szekszárd egymás elleni mérkőzése, találkozzanak bárhol, mindig több egy egyszerű mérkőzésnél: a szó legszorosabb értelmébe vett összecsapás!

Nem volt ez másképpen a két csapat szombati bajnokiján sem, s ezt jól érezték a vendégszurkolók is. A legfanatikusabb szurkolók el is utaztak Szekszárdra, biztatva kedvenceiket, s feladva a Kadarka Brigade tagjainak a leckét – akik buzdításból ezúttal is jelesre vizsgáztak.

Kellett is a támasz Studer Ágneséknek, mert Candice Dupree vezérletével a bajnoki címvédő kezdte sokkal jobban a mérkőzést. A hazaiak egészen a második félidő feléig nem találták a ritmust, akkor viszont megrázták magukat, s a mérkőzésen először a vezetést is átvették (16. p.: 27-26).

A szünet után a Sopron agresszívebb védekezésre váltott, aminek labdaszerzések, s azokból könnyű kosarak lett az eredménye. Gereben Lívia a záró negyedben vállára vette csapatát, de a végül 14 pontig jutó fiatal bedobó, és a 13 pontig, 9 lepattanóig és 8 kiharcolt faultig jutó Erica McCall is kevésnek bizonyult a címvédő ellen.

A Szekszárd 19 sikerrel megvívott hazai alapszakasz-mérkőzés után kapott ki ismét, ezzel öt győzelemmel és egy vereséggel áll, s utazik jövő vasárnap Zalaegerszegre. Előtte azonban, csütörtökön (november 1.) a szlovák MBK Ruzomberok vendége lesz Djokics Zseljko együttese az Európa Kupa második fordulójában.

A mérkőzést gyászszünet előzte meg, a Szekszárdon évekig játszó Varga Rózsa hosszan tartó betegség után 58 évesen hunyt el. A szomorú hír után ünneplésre is volt ok, a KSC utánpótlásedzőjét, a friss Príma Díjas Harsányi Máriát köszöntötték.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD – SOPRON BASKET 56-67 (17–19, 16–11, 7–19, 16–18)

SZEKSZÁRD: Studer Á. 5/3, Eldebrink 10/3, GEREBEN 14/3, Mansaré 6, MCCALL 13/6. Csere: Kiss V. 4, Theodoreán, Jovanovics 2, Bálint R. 2

Edző: Djokics Zseljko

SOPRON: Turner 7/3, FEGYVERNEKY 6, Czukor 2, DUPREE 17, Zahui 12. Csere: Dubei 2, Határ 8, Salvadores 4, CRVENDAKICS 9, Varga K.

Edző: Roberto Iniguez

Szekszárd, 1150 néző. V: Györffy, Praksch, Balog Gy.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–9, 6. p.: 9–11, 9. p.: 14–17, 12. p.: 19–21, 16. p.: 27–26, 19. p.: 31–28, 22. p.: 33–34, 25. p.: 39–38, 28. p.: 40–45, 32. p.: 40–51, 35. p.: 42–59, 38. p.: 52–63

Kipontozódott: Határ (36. perc)