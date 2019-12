A Tamási KC és a Fekete Gólyák is győzelemmel mehetett telelni

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC megyei derbin nagy zakót adott a Tolna KC-nek, a Tamási KC a Balatonboglárt legyőzve zárta a női NB II őszi szezonját.

Tamási KC–BBSC Balatonboglár 28–26 (15–9)

Tamási, 70 néző. V.: Herceg U., Piller T. Tamási: János F. – Seemann, HORVÁTH P. 6, SCHMIDT N. 9 (4), Sákovics K. 1, GULYÁS L. 8 (5), Salamon Cs. 1. Csere: Sákovics B., FARKAS E. 2, Ribányi 1, Fölker, Tillmann.

Hetesek: 11/9, illetve 8/4.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Türelmes és hatékony támadójátékot mutatott a mérkőzés első felében a Tamási, az ezzel párosuló határozott védekezésének köszönhetően magabiztos előnyre tett szert. A szünet után sokáig nem találták a hazaiak az ellenfél öt egyes védekezésének megoldását, a 49. percben kiegyenlített a Balaton-parti gárda. Ekkor összekapták magukat Horváth Petráék, és újra az első félidei játékukat produkálva megérdemelten fordították javukra a mérkőzést.

Varga László: – Mondtam a szünetben a lányoknak, hogy a hatgólos előny nem biztos, hogy elég lesz a sikerhez. Az utolsó tíz percben kitettek magukért.

Tolna KC–Szekszárdi FGKC 13–41 (5–18)

Tolna, 150 néző. V.: Bálint B., Petrik-Varga Á.

Tolna: Tancz – Csajkó 7 (1), Lengyelfalusy 1, Pásztor F. 2 (1), Izsák Adél 1, Molnár-Steiner 1, László K. 1. Csere: Lénárt (kapus), Schuck, Domsa, Gajai, Szmacska. Edző: Izsák Bálint.

Szekszárd: SZALAI Sz. – KAPÁS 5, NAGY Sz. 11 (6), BÍRÓ F. 3, Bencze D., FEHÉR T. 11 (1), REISCH 6. Csere: TÓTH B. 3, Feri D. 1, Kocsis A. 1, Szolnoki. Edző: Tabajdi Ferenc.

Hetesek: 4/2, ill. 7/7.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

A találkozó elején háromszor is a hazaiak szerezték meg a vezetést, sőt egy ideig szorosan is alakult a mérkőzés (11. perc: 4–5). Ekkor kissé javult a Szekszárd védekezése, különösen Szalai Szonja nyújtott kimagaslót a kapuban. A félidő végéig már csak egy gólt kapott az FGKC, elöl pedig beindult náluk a gólgyártás. A második játékrész is hasonló szellemben folytatódott (48. p.: 9–33).

Izsák Bálint: – Negyedóráig tudtuk tartani a Szekszárddal a lépést, utána kapkodva játszottunk, ami sok hibát szült. A vendégek egy fokozattal feljebb kapcsoltak, rohantunk az eredmény után, viszont a mérkőzés közben láttam pozitív dolgokat a csapatomnál.

Tabajdi Ferenc: – Támadásban minden rendben volt, negyvenegy lőtt gól egy folyamatosan passzívig játszó csapat ellen rendkívül pozitív. A tizenhárom kapott gól ellenére a védekezésben sok volt a hiba, de most kapuból jött sokszor a segítség.

Február második hétvégéjén folytatódik a női NB II Dél-nyugat csoportjának pontvadászata. Egyik Tolna megyei csapatnak sem lesz könnyű dolga, a Tamási és a Tolna feltehetően a kiesőhely elkerüléséért, a Szekszárdi FGKC pedig a bajnoki címért fog küzdeni, azonban utóbbi valamennyi riválisával (Siófok U22, PEAC, Veszprém) idegenben mérkőzik majd meg.

A legeredményesebb szekszárdi, Fehér Tímea 91 találattal második a góllövőlistán, a tolnai Csajkó Eliza (79 gól) az ötödik, a tamási Gulyás Lenke (78) a nyolcadik.