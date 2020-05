Becsülettel dolgoznak, de így is kemény lesz a hajrá

Két hete tértek vissza az otthoni edzésmunkából a csoportos tréningekre a Paksi FC labdarúgói. Osztermájer Gábor vezetőedző szerint játékosai becsülettel dolgoztak, de a tréner így is kemény hajrára számít az OTP Bank Ligában.

Hathetes kihagyás után szűréssel, kiscsoportos foglalkozással, majd komoly edzésekkel vetette bele magát a munkába az NB I tizedik helyén álló atomvárosi gárda. Ahogy azt Osztermájer Gábor a klub hivatalos oldalán elmondta, a „karanténmunkát” valamennyi játékosa becsülettel végigcsinálta, így nem az alapoktól kellett kezdeniük.

Helyzetüket azonban nehezíti, hogy az alacsonyabb osztályú csapatok számára véget ért a bajnokság, ezért edzést sem tartanak a klubok, így viszont nehéz edzőmeccseket – a vezetőedző szerint három találkozó lenne az ideális – lekötniük. Ha az élvonalbeli csapatot nézzük, akkor a Kisvárdával, az Újpesttel és a Bp. Honvéddal nem találkoznak már idén.

Pozitívum viszont, hogy a kényszerszünet alatt sikerült felépülniük a sérülteknek is, így fél év után teljes értékű edzésmunkát végezhet Bartha László, a tavaly év elején keresztszalag-szakadást szenvedett Haraszti Zsolt, valamint az eddigi utolsó, Újpest elleni zalaegerszegi bajnokin (1–1) járomcsont-törést szenvedő Szakály Dénes is, de újra bevethető lesz Papp Kristóf és Szélpál Norbert is.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése értelmében a hátralévő nyolc fordulóban három időpontban (a félidők felénél történő ivószünet nem számít bele) öt cserelehetőség áll a vezetőedzők rendelkezésére. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, Osztermájer Gábornál ebben a statisztikai mutatóban csak Bódog Tamás jobb: 14 találkozóján 42-szer változtatott, ami hat gólt eredményezett (a Kisvárda edzője hat találkozón tizenhetet cserélt, ami ugyancsak plusz hat találatot jelentett).

„Véleményem szerint a többi csapatnál dolgozó edzőtársammal együtt megoldottuk volna az alap felállással is ezt a zsúfolt menetrendet rotációt alkalmazva, de maximálisan értem a jó szándékot. Én eddig is szerettem változtatni menet közben, így biztos lesz olyan, hogy élek majd az öt cserelehetőségemmel” – mondta a paksiak trénere.

A heti két mérkőzéshez a Magyar Kupa miatt hozzászokott már a gárda, igaz, akkor a bajnokságban kevésbé ment jól: ez idő alatt a Diósgyőr (0–2), a Kisvárda (0–2) és a Honvéd (0–0) ellen nem sikerült gólt szerezni, s csak a Debrecent (4–2) tudták legyőzni.

Az első öt mérkőzésről is elmondta a véleményét Osztermájer Gábor, aki szerint valóban nehéz sorozat elé néznek, de emlékeztetett rá, hogy a második kör azonos periódusában idegenben verték a Fehérvárt (2–0) és otthon a Mezőkövesdet (1–0), s bár kikaptak a címvédő Ferencvárostól (0–4), de ismét sikert könyveltek el a Zalaegerszeg ellen hazai pályán (2–0) és a Kaposvár vendégeként (3–0), s csak az FTC szerzett ellenük gólt.

„Formailag ekkor voltunk a topon, tizenkét pontot szereztünk. Persze most egészen biztos, minden másképp lesz, keményebb lesz, így hét ponttal elégedett lennék” – zárta a vezetőedző.

Megvan a pontos program, a Vidivel kezd a Paksi FC

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elkészítette az NB I 26.–31. fordulójának programját. Azonos idősávban csak egyetlen napon, június 17-én, szerdán rendeznek mérkőzéseket (a legtöbb mérkőzés az M4 Sporton lesz látható, „átfedés” esetén a Duna World sugároz egy-egy mérkőzést).

A 26. fordulóban. Május 29., péntek: Kaposvár–ZTE 20. Május 30., szombat: Kisvárda–Újpest 16.55, Diósgyőr–Mezőkövesd 19, Paks–Fehérvár 21.05. Május 31., vasárnap: Bp. Honvéd–Debrecen 18.55, Puskás Akadémia–Ferencváros 21.05. Valamennyi mérkőzést az M4 Sport közvetíti.

A Paksi FC további mérkőzései. Június 6., szombat: Mezőkövesd–PFC 16.55. Június 10., szerda: PFC–Ferencváros 21.05. Június 13., szombat: ZTE–PFC 21.05. Június 17., szerda: PFC–Kaposvár 19. Június 20., szombat: Puskás Akadémia–PFC 19 óra. Az utolsó két kör időpontjai később.