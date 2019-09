Bronzérmes lett a női válogatott

Az ukránok elleni bravúrt (3:2) nem sikerült megismételnie a magyar női válogatottnak, amely így bronzéremmel zárta a nantes-i csapat Európa-bajnokságot, miután az elődöntőben 3:1-re kikapott a két honosított kínaival felálló Portugáliától. A mieink egyetlen győzelmét Pergel Szandra szerezte.

Az éveken át a Szekszárd AC-ben játszó, a világranglistán 58. Madarász Dórának egy meccs jutott az elődöntőben, az ellenfél legjobbjától, Yu Futól (39. hely) kapott ki viszonylag simán. „Igazság szerint most nem volt esélyem ellene. A legutóbbi találkozásunkkor nem így szervált, egy kicsit meg is lepett, nem is nagyon tudtam mit kezdeni vele” – mondta a Lille magyar válogatottja.

Csapat Európa-bajnokság, elődöntő

Portugália–Magyarország 3:1. Yu Fu–Madarász Dóra 3:0 (9, 5, 9), Shao Jieni–Póta Georgina 3:1 (7, –7, 9, 9), Oliveira–Pergel Szandra 1:3 (11, –5, –7, –8), Yu Fu–Póta 3:1 (9, 4, –7, 4).

A másik bronzérmet Lengyelország szerezte, a döntőben Románia simán, három szettben (3:0) múlta felül a portugálokat.