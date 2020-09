Második hazai mérkőzését is sikerrel vette a férfi NB II-ben szereplő Holler UFC, míg második idegenbeli bajnokiján is pont nélkül maradt a Hőgyészi SC gárdája.

Holler UFC–Kiskunhalas UKSC 30–22 (15–11)

Simontornya, 85 néző. V.: Felhő, Öcsi.

Holler: SELYMES – Nagy M. 5 (1), Vonya 2, Takács Á., Nyers 4, Hajnal 1, Domak 8. Csere: Bősz, Gergely B., Bérces 3, Rehák, Lendvay, Zuder 2, Tóth Á., Vajai 1. Edző: Törő Szabolcs.

Hetesek: 1/1, illetve 4/3.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Ifi: 22–29.

A dunaföldvári fejekben ott volt még az előző fordulóbeli, mecseknádasdi vereség gondolata, annak a mérkőzésnek feledtetésére ideális ellenfél volt a sereghajtó Kiskunhalas. A hétvégi találkozón egy percig sem forgott veszélyben a Holler UFC győzelme, de a játék képe alapján nagyobb gólkülönbséggel is nyerhetett volna a vendéglátó.

Törő Szabolcs, a dunaföldváriak edzője: – Nagy akarásnak nyögés a vége, ez most is bebizonyosodott. A hozzáállással nem volt probléma, nem lenézve az ellenfelet, de hoztuk a kötelezőt.

Kalocsai KC–Hőgyészi SC 33–26 (16–14)

Kalocsa, 150 néző. V.: Juhász I., Szilágyi G.

Hőgyész: Hudra – Teimel M. 1, Nyitrai 2, Vojkovics Gy. 2 (2), GADÁNYI 6 (1), Szabó T. 3, Vojkovics I. 6. Csere: Farkas G., Héger, VALD 6 (1), Lőrinc Sz., Bajkó, Kovács F., Harnal, Oláh B. Edző: Bán Tamás.

Hetesek: 6/5, illetve 7/4.

Kiállítások: 12 + kizárás, illetve 10 perc.

Már a mérkőzésre rossz előjelekkel mehettek a hőgyésziek, miután a kettős játékengedéllyel rendelkező NEKA-sok és Sipos Márk sem utazhattak el a csapattal. A három akadémista kontaktszemélyként karanténban volt, utóbbi pedig betegség miatt nem állt Bán Tamás rendelkezésére. Ez kezdetben nem látszott a HSC játékán, támadásban és védekezésben is jó teljesítményt nyújtottak, főleg az első félidő második felében. A szünet után azonban három hetest és jó pár ziccert is kihagytak, a belsőposzton bevethető mindössze négy játékos pedig elfáradt, ezzel a pontszerzés lehetősége is elúszott. Ifi: 35–27.

Bán Tamás, a hőgyésziek edzője: – Legközelebb a hetesek helyett a bedobást fogjuk választani.

A férfiválogatott összetartása miatt a harmadosztályban sem rendeznek hétvégén bajnoki fordulót. Legközelebb jövő szombaton, október 10-én lép pályára a két Tolna megyei csapat: a Holler UFC Simontornyán a nagyatádi Rinyamenti KC-t, a Hőgyészi SC pedig tamási Vályi Péter Szakközépiskolában a Dunaújvárosi AC-t látja vendégül. Mindkét mérkőzés 18 órakor kezdődik.

A góllövőlistán. 1. Szvétek Balázs (26 gól, Kalocsa). 2.: Vojkovics István (24, Hőgyész). 3. Bangó Ádám (21, Dunaújváros) és Wéber Tamás (21, Mecseknádasd)…, 13. Bérces Patrik (15, Holler UFC).