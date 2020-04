Eilingsfeld János gyorsan döntött

Gyorsan elfogadta a felkínált szerződéshosszabbítást Eilingsfeld János (képünkön középen), az NB I-ben szereplő Atomerőmű SE válogatottja, aki hat hónapos rehabilitáció után mostanában térhetett volna vissza a pályára.

„Semennyit sem gondolkodtam az ajánlaton. A klub maximálisan mellettem állt végig, a sérülés alatt is mindent megtett, segített a rehabilitációban, többek között profi gyógytornászt biztosított számomra, amiért nagyon hálás vagyok” – nyilatkozta az M1-nek a paksiak erőcsatára.

Eilingsfeld a bajnokságban nem lépett pályára, erre most nyílott volna lehetősége, a koronavírus-járvány miatt azonban törölték a szezont.

„Március elsején engedélyt kaptam az ugrásra és a futásra, április elsejéig szép lassan vissza tudtam volna építeni a kosárlabda mozgásokat. Nagyon nehéz volt mentálisan ez az időszak, de a feleségem és a kislányom mindig át tudtak lendíteni a holtpontokon. Mentálisan eddig is erős voltam, ez az időszak azonban még erősebbé tett” – fogalmazott a csatornának.

Ott lett volna a négy között az ASE

A bajnokság március közepi lefújásakor az Atomerőmű SE a harmadik helyen állt az alapszakaszban a Szombathely és a Körmend mögött, és a gerincsérvvel műtött Eilingsfeld szerint a rájátszásban is az első négy közé került volna.

Mint mondta, az együttes vezetősége igyekszik együtt tartani a magyar magot és külföldről is jó játékosokat tervez szerződtetni. Így bízik benne, hogy a következő idényben is meg tudják tartani élcsoportos pozíciójukat és talán még előre is lépnek, ő pedig egészségesen tudja segíteni csapatát, ahogy korábban is tette – írja a távirati iroda.