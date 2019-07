Európa-ligás csapattal ikszelt a Paks

Alig 24 órával azt követően, hogy begördült a busz Mariborba, és elfoglalták a szállást a Paksi FC játékosai, az előre egyeztetett program máris a pályára szólította az atomvárosiakat.

Az OTP Bank Liga augusztusi rajtjára készülő együttes az ellen a Zorja ellen kezdte meg szlovéniai edzőmeccseinek sorát, amely annak idején próbajátékra hívta Böde Dánielt. A most 32 éves támadó 2012-ben a luhanszki csapat téli edzőtáborába is elutazott, ahol felkészülési mérkőzésen is pályára lépett, ám szerződést nem kínáltak neki az ukránok.

Böde hét évvel később, a Ferencvárostól visszatérve, csapatkapitányi szalaggal a karján jött ki a paksi társakkal együtt a játékoskijáróból.

A mérkőzés elején látszottak Tomiszlav Szivics együttesén a fáradtság jelei: az ukránok kezdték jobban és góllal a mérkőzést (a felkészülés során először kapott gólt a PFC), de a hátrány ébresztően hatott a zöld-fehérekre. Remili Mohamed szögletéből Len­zsér Bence vette be az ellenfél kapuját, s attól kezdve egyenlő partnerei voltak a két hét múlva már Európa-liga-selejtezőt játszó ukránoknak.

Paksi FC–FK Zorja Luhanszk (ukrán, 1.) 1–1 (1–1)

Maribor. Paks, 1. félidő: Nagy G. – Kővári, Lenzsér, Fejes A., Szabó J. – Hahn J., Windecker, Papp K., Könyves – Remili, Böde D. Paks, 2. félidő: Holczer – Bor D., Bobál D., Gévay, Báló – Bartha, Cseke, Kelemen D., Szendrei – Fejős, Herjeczki. Gól: Lenzsér (21.), illetve Kocsergin (14.).

A paksiak szombaton a szintén El-selejtezőre készülő, az előző idényben a szerb élvonalban bronzérmet szerző FK Partizan Beograde együttesével mérkőznek meg az edzőtáborozás során.